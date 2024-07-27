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Duşta Konser Verenler İçin: Söylemesi En Keyifli 20 Parça

etiket Duşta Konser Verenler İçin: Söylemesi En Keyifli 20 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 21:35

Hepimiz duşta şarkı söylemeyi severiz, değil mi? Suyun sıcaklığının verdiği rahatlık, banyonun yankısı ve o muhteşem akustik... İşte tüm bunlar, bizi bir anda dünya starı yapar! Kimse bakmıyorken, elinizde şampuan şişesiyle sahneye çıkma hayalleri kuranlar için en güzel parçaları seçtik. Mikrofonunuzu (ya da duş başlığınızı) elinize alın ve sesi açın! İşte duşta konser vermenin en keyifli 20 şarkısı!

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1. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

2. Sertab Erener - Yolun Başı - Sertab Erener

3. Duman - Köprüaltı

4. Umut Kaya - Mor Yazma

5. maNga - Dunyanin Sonuna Dogmusum

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6. Hadise - Stir Me Up

7. Model - Pembe Mezarlık

8. Yalın - Zalim

9. Hepsi - Olmaz Böyle Sey

10. Kenan Doğulu - Şans Meleğim

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11. Özgün - Sadece Arkadaşız

12. Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni

13. Gülşen - Dillere Düşeceğiz

14. 4Yüz - Kız Kıza

15. Aydilge - Yangın Var

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16. Gökçe - Ne Yapardım

17. Sena Şener - Porselen Kalbim

18. Sertab Erener - İyileşiyorum

19. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

20. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)

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