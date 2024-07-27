Duşta Konser Verenler İçin: Söylemesi En Keyifli 20 Parça
Duşta Konser Verenler İçin: Söylemesi En Keyifli 20 Parça
Hepimiz duşta şarkı söylemeyi severiz, değil mi? Suyun sıcaklığının verdiği rahatlık, banyonun yankısı ve o muhteşem akustik... İşte tüm bunlar, bizi bir anda dünya starı yapar! Kimse bakmıyorken, elinizde şampuan şişesiyle sahneye çıkma hayalleri kuranlar için en güzel parçaları seçtik. Mikrofonunuzu (ya da duş başlığınızı) elinize alın ve sesi açın! İşte duşta konser vermenin en keyifli 20 şarkısı!
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1. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
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2. Sertab Erener - Yolun Başı - Sertab Erener
3. Duman - Köprüaltı
4. Umut Kaya - Mor Yazma
5. maNga - Dunyanin Sonuna Dogmusum
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6. Hadise - Stir Me Up
7. Model - Pembe Mezarlık
8. Yalın - Zalim
9. Hepsi - Olmaz Böyle Sey
10. Kenan Doğulu - Şans Meleğim
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11. Özgün - Sadece Arkadaşız
12. Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni
13. Gülşen - Dillere Düşeceğiz
14. 4Yüz - Kız Kıza
15. Aydilge - Yangın Var
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