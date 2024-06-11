Düğününde Giymen Gereken Gelinliği/Damatlığı Gösteriyoruz!

Senin için en uygun gelinlik/damatlık, klasik ve zamansız bir tarza sahip! Bu gelinlik/damatlık ile düğünde hem hareket etmek kolay olacak hem de fotoğraflarda çok şık olacaksın. Zaten düğünün starı sen olacağın için endişe etmene gerek yok! Şimdiden mutluluklar dileriz. ❤️