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Düğününde Giymen Gereken Gelinliği/Damatlığı Gösteriyoruz!

etiket Düğününde Giymen Gereken Gelinliği/Damatlığı Gösteriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 13:31

Evliliğin en önemli dönemi tartışmasız düğün oluyor. Hangi gelinliği/damatlığı giymen gerektiği konusunda uzun süre düşünürsün ama en sonunda o muhteşem parçayı bulursun! Peki hangi gelinliği/damatlığı giymen gerektiği konusunda bizim fikrimizi merak ediyor musun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle şunu soralım: Düğününüze ne kadar kaldı?

2. Peki düğününüzü nasıl bir yerde yapmayı düşünüyorsunuz?

3. Tahminleri alalım: Ortalama kaç kişi olacak düğününüzde?

4. Peki düğünde nedimelerin hangi renk elbise giymesini istiyorsun?

5. Düğün için ne kadar heyecanlısınız?

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6. Dans şarkınızı seçip seçmediğinizi öğrenebilir miyiz?

7. Bu testi çözerken hangi duygular içerisindesin?

8. Bir düğün pastası seçelim ve testi bitirelim!

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Senin için en uygun gelinlik/damatlık, klasik ve zamansız bir tarza sahip! Bu gelinlik/damatlık ile düğünde hem hareket etmek kolay olacak hem de fotoğraflarda çok şık olacaksın. Zaten düğünün starı sen olacağın için endişe etmene gerek yok! Şimdiden mutluluklar dileriz. ❤️

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Şık ve zarif görünen bu gelinlik/damatlık ile daha rahat dans edebilir ve fotoğraflarda mükemmel çıkabilirsin. Özellikle fotoğraf çekeceğiniz zaman bu gelinlik/damatlık ile çok şık gözükeceksiniz. Şimdiden mutluluklar dileriz. ❤️

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Gelinliğin/Damatlığın hazır!

Senin için seçtiğimiz en uygun gelinlik/damatlık, modern ve şık bir tarza sahip. Bu gelinlik/damatlık düğünde ışıltına ışıltı katacak. Yeniliklere açık ama klasik tarzdan da vazgeçmeyen biriysen, bu gelinlik/damatlık tam sana göre! Şimdiden mutluluklar dileriz. ❤️

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