Düğününde Giymen Gereken Gelinliği/Damatlığı Gösteriyoruz!
Düğününde Giymen Gereken Gelinliği/Damatlığı Gösteriyoruz!
Evliliğin en önemli dönemi tartışmasız düğün oluyor. Hangi gelinliği/damatlığı giymen gerektiği konusunda uzun süre düşünürsün ama en sonunda o muhteşem parçayı bulursun! Peki hangi gelinliği/damatlığı giymen gerektiği konusunda bizim fikrimizi merak ediyor musun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle şunu soralım: Düğününüze ne kadar kaldı?
2. Peki düğününüzü nasıl bir yerde yapmayı düşünüyorsunuz?
3. Tahminleri alalım: Ortalama kaç kişi olacak düğününüzde?
4. Peki düğünde nedimelerin hangi renk elbise giymesini istiyorsun?
5. Düğün için ne kadar heyecanlısınız?
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