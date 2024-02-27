Dördüncü Kez Evlenen Ebru Gündeş'in Nikah Gününden Fotoğraflar Sızdı: Gelinlikli Aşk Dolu Poz Gecikmedi!
Dördüncü Kez Evlenen Ebru Gündeş'in Nikah Gününden Fotoğraflar Sızdı: Gelinlikli Aşk Dolu Poz Gecikmedi!
Geçtiğimiz gün sessiz sedasız iş insanı Murat Özdemir'le evlendiği ortaya çıkan Ebru Gündeş'in gizli nikahından görüntüler ortaya çıktı!
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Sesi bambaşka bir olay olan, yıllardır şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kurmuş Ebru Gündeş, yalnızca konserleri ve kombinleriyle öne çıkan değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.
Aşk defteri hayli kalabalık ve karmaşık olan, en son da Reza Zarrab'la olan evliliği, boşanma süreci ve ihanet iddialarıyla magazin gündemini çalkalayan Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde dördüncü evlilik iddiasıyla gündeme geldi.
İddialar boş da çıkmadı üstelik! Ebru Gündeş'in daha önce Reza Zarrab'la boşanmasının ardından adının anıldığı iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlendiği haberi çıktı!
Evlilik haberinden sonra işler daha da karıştı. Murat Özdemir'in kızının annesiyle evliyken Ebru Gündeş'le yasak aşk yaşadığı, eşi bunu öğrenince evine geri döndüğü ve Gündeş'ten ayrıldığı fakat geçtiğimiz günlerde yine denk gelen ikilinin bu sefer yanan ateşi söndüremediği iddia edildi.
Sonra olay iddia olmaktan da çıktı. Murat Özdemir'in eski eşi Melis Özdemir'in oldukça göndermeli ve yasak ilişki iması yaptığı paylaşımlar yaptığı fark edildi.
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Geçtiğimiz dakikalarda ise tam "Ebru Gündeş evlendi yine gelinlik, nikah göremedik" diyorduk ki, gizli saklı evlenen çiftin nikah gününden görüntüler sosyal medyaya sızdı!
Dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in nikah öncesi gelenek ve göreneklerinden eksik kalmadığı gözlerden kaçmadı.
Düğün konvoyu bile yapılmış olduğunu gördük, beklediğimizden daha az şaşalı olsa da...
Ayrıca gelin hanımın evden damat beyle el ele çıkışı da👇
Düğün konvoyunun videosu da yayıldı....
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İçeriden detayları da ufak ufak görmeye başladık!
Düğün sahibinden ilk mesaj ise geçtiğimiz dakikalarda geldi! Mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür eden Ebru Gündeş, gelinlikli aşk pozunu paylaştı!
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