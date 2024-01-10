Doğu Dermikol'u Ağırlayan Ev Sahibi Berfu Yenenler'in "Yapmacık" ve "İtici" Tavırları Göze Fena Battı

Doğu Demirkol, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin konuğu oldu. Son zamanlarda sık sık 'itici' yorumları alan Berfu Yenenler'in Doğu Demirkol'a karşı sergilediği tavır ve haller sosyal medya kullanıcılarının hiç hoşuna gitmedi...