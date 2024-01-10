Doğu Dermikol'u Ağırlayan Ev Sahibi Berfu Yenenler'in "Yapmacık" ve "İtici" Tavırları Göze Fena Battı
Doğu Dermikol'u Ağırlayan Ev Sahibi Berfu Yenenler'in "Yapmacık" ve "İtici" Tavırları Göze Fena Battı
Doğu Demirkol, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin konuğu oldu. Son zamanlarda sık sık 'itici' yorumları alan Berfu Yenenler'in Doğu Demirkol'a karşı sergilediği tavır ve haller sosyal medya kullanıcılarının hiç hoşuna gitmedi...
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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen iki de çocuk sahibi olan 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması dördüncüsü Berfu Yenenler artık "Eser'in eşi" değil başlı başına bir sosyal medya figürü biliyorsunuz!
Uzunca bir süre dünya tatlısı oğullarıyla aile hayatını paylaşan ve esprili halleriyle dikkat çeken Berfu Yenenler, kısa bir süre önce kendi talk show programının sunucusu oldu.
Oldukça ses getiren Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin son konuğu ise Doğu Demirkol oldu!
Program boyunca ikilinin arasında geçen diyaloglarda Berfu Yenenler'in Doğu Demirkol'a takındığı "itici" tavır sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Doğu Demirkol'a verdiği cevaplar, göz devirmeleri ve sürekli yarıştırma halleriyle öne çıkan Berfu Yenenler'e resmen yorum yağdı.
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Bir de üstüne program sonunda Doğu Demirkol'u işi oldu bittiye getirmek ister gibi uğurlayınca iyice tepki çekti kendisi...
Gelin, Berfu Yenenler'in hal ve tavrına gelen yorumlara beraber bakalım...👇
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👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Yorum Yazın
bu kızın eserle evlenmesinin tek sebebinin ünlü olmak olduğunu düşünmeye başladım. bi süre sonra yeterince ünlü olduğunu düşündüğü zaman eseri şutlarsa şaşır... Devamını Gör
nasıl ya şimdiye kadar bilmiyor muydun :)
Şu insanımsı şeyin reklamını yapmayın ya