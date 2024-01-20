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Dilber Dansıyla Gündemden Düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Ücreti Çenemizi Yordu

Dilber Dansıyla Gündemden Düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Ücreti Çenemizi Yordu

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:37

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle daha şimdiden gündem olan Hazar Ergüçlü, dizinin fragmanındaki pavyon dansıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı alacağı ücreti Müge Dağıstanlı açıkladı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/10haber.net

Kaynak: https://10haber.net/2024/01/20/handey...
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25 Ocak günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan dilimizden düşmez oldu.

25 Ocak günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan dilimizden düşmez oldu.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı gitgide akıma dönüşürken, Dilber'den yeni bir dans gelmesi olay olmuştu.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı gitgide akıma dönüşürken, Dilber'den yeni bir dans gelmesi olay olmuştu.

Dilber'in yeni dansından burada bahsetmiştik:

Dilber dansıyla son dönemin en çok konuşulan ismi olan Hazar Ergüçlü bu rolle kariyerinde zirveye oynarken, haliyle Ergüçlü'nün bu diziden ne kadar ücret alacağı da merak uyandırmıştı.

Dilber dansıyla son dönemin en çok konuşulan ismi olan Hazar Ergüçlü bu rolle kariyerinde zirveye oynarken, haliyle Ergüçlü'nün bu diziden ne kadar ücret alacağı da merak uyandırmıştı.

Merakımızı gideren isim Müge Dağıstanlı oldu ve Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı ücretini açıkladı.

Merakımızı gideren isim Müge Dağıstanlı oldu ve Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı ücretini açıkladı.

Müge Dağıstanlı'nın 10haber.net'te yayınlanan haberine göre Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinden bölüm başına 850 bin TL ücret alacak.

Müge Dağıstanlı'nın 10haber.net'te yayınlanan haberine göre Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinden bölüm başına 850 bin TL ücret alacak.

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