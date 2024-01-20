Dilber Dansıyla Gündemden Düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Ücreti Çenemizi Yordu

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle daha şimdiden gündem olan Hazar Ergüçlü, dizinin fragmanındaki pavyon dansıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı alacağı ücreti Müge Dağıstanlı açıkladı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/10haber.net