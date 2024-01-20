Dilber Dansıyla Gündemden Düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Ücreti Çenemizi Yordu
Dilber Dansıyla Gündemden Düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün Bölüm Başı Ücreti Çenemizi Yordu
Kaynak: https://10haber.net/2024/01/20/handey...
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle daha şimdiden gündem olan Hazar Ergüçlü, dizinin fragmanındaki pavyon dansıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı alacağı ücreti Müge Dağıstanlı açıkladı.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı/10haber.net
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25 Ocak günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İnci Taneleri dizisi daha yayınlanmadan dilimizden düşmez oldu.
Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı gitgide akıma dönüşürken, Dilber'den yeni bir dans gelmesi olay olmuştu.
Dilber dansıyla son dönemin en çok konuşulan ismi olan Hazar Ergüçlü bu rolle kariyerinde zirveye oynarken, haliyle Ergüçlü'nün bu diziden ne kadar ücret alacağı da merak uyandırmıştı.
Merakımızı gideren isim Müge Dağıstanlı oldu ve Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı ücretini açıkladı.
Müge Dağıstanlı'nın 10haber.net'te yayınlanan haberine göre Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinden bölüm başına 850 bin TL ücret alacak.
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