Devrim Özkan'a Yapılan Haksızlıktan Nefise'nin Survivor İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Devrim Özkan'a Yapılan Haksızlıktan Nefise'nin Survivor İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Temmuz Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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ATV kanalında izleyiciyle buluşan bilgi yarışması programı Alan, yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Farklı bir konsepte sahip olan yarışmada belli konu başlıkları var ve rakiplerin eşleşmesi sonucu geri sayım ile birlikte yarış başlıyor.
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacıların hayatları merak konusu. Bunlardan birisi de ana kadroya 12. sıradan giren Eda Çağlayan. Peki MasterChef Eda kimdir? Yarışmaya nereden katıldı? Eda'nın yemek yapma tutkusu nereden geliyor? Soruların cevabı içerikte!
Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi 'Deha' sete çıkıyor. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son dakika bir oyuncu değişikliği meydana geldi. Gelin bu oyuncu değişikliğine ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
X'te @nerdecekildi adıyla paylaşım yapan hesap, Bizimkiler dizisi oyuncularından Ali Uyandıran ile Binnur Şerbetçioğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Bizimkiler ve 'Dummkopf Halis' hayranlarını maziye götürdü.
Güneşin Kızları dizisinde anne-kız rolüyle karşımıza çıkan Evrim Alasya ve Hande Erçel enfes performanslarıyla o ilişkiyi izleyiciye benimsetirken, Evrim Alasya'dan Erçel'e övgü dolu sözler geldi.
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Survivor All Star 2.si olan Nefise Karatay, Survivor'da yemek ve yatak verildiği iddialarına Haberler.com'da yanıt verdi.
Survivor All Star'da kekemeliğiyle sık sık gündem olan Yaman Keleş, Yıldız Tilbe'nin bir şarkısının yorumlayarak müzik sektörüne adım attı.
Evim Şahane programından aşina olduğumuz mimar Selim Yuhay geçtiğimiz günlerde Ağır Mimar YouTube kanalına konuk olmuştu. Yuhay, programın olmazsa olmazı "son dokunuşlar" hakkında konuştu.
Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'da rol alan genç oyuncu Atakan Hoşgören'in oyuncuğu sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuğu dalga konusu olan oyuncuya tepki üstüne tepki yağdı.
MasterChef Türkiye'de 13. yarışmacı belli oldu. Mantar kullanarak yaratıcı yemekler yapan yarışmacılardan Zübeyde ve Muratcan son ikiye kalırken hangi yarışmacı kadroya dahil oldu?
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