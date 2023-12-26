Dev Ankete Buyurun: 2024 Asgari Ücretini Tahmin Ediyoruz!
Dev Ankete Buyurun: 2024 Asgari Ücretini Tahmin Ediyoruz!
Aralık ayı bir yandan yılsonu-yılbaşı telaşının başladığı dönem olurken, milyonlarca çalışan için de maaş zammı demektir. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği ortamda, maaşlı tüm çalışanlar için de zam oranı göstergesine dönüştü. Gelin, görüşmeler başlamadan önce 2024 asgari ücretini tahmin edelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılına başlarken, 5.500 TL olan asgari ücret yüzde 54,65 oranında artışla 8.506 liraya, temmuz ayında da ara zamla yüzde 34 oranında artışla 11.402 liraya çıkmıştı.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "tek zam" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "beklenen enflasyon" vurgusuyla gelecek yıl TCMB ve OVP'nin yüzde 36 olan enflasyon tahminine işaret etmişti.
Son olarak Türk-İş'in açlık sınırı hesaplaması 14.026 lira olunca gözler buraya çevrilmiş ancak "konuşmaya gerek yok" açıklamasıyla yoksulluk sınırı 45.687 liranın yarısı olarak 22.843 lira da asgari ücret hesabına katılmıştı.
O halde gelelim sizin tahmin ve beklentilerinize! Asgari ücrete tüm bu veriler ışığında ne kadar zam gelir dersiniz? Buyurun 2024 asgari ücret zam anketine...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda