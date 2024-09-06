Depresyonun da Sınıfsal Olduğu Gerçeği X Kullanıcılarının Çok Fena Diline Düştü
Depresyonun da Sınıfsal Olduğu Gerçeği X Kullanıcılarının Çok Fena Diline Düştü
Depresyona girmek bile sınıfsaldır, zira ekonomik durumumuz ağlama şeklimizi bile değiştirir. Özellikle diziler bu gerçeği yüzümüze yüzümüze vurur. Twitter'da @sinirliyizabi adlı bir kullanıcı bu gerçeği yaptığı bir kıyasla bize gösterdi. Gelin önce paylaşıma sonra da yorumlara hep birlikte bakalım.
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Hepimiz zaman zaman depresyona girer, bir ağlama krizi tuttururuz. Ancak ne var ki bu ağlama krizlerimiz ekonomik durumumuzdan bağımsız değildir.
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Zira depresyona girmek, ağlamak, üzülmek de sınıfsaldır arkadaşlar. Ağladığımız mekan ve kullandığımız eşyalar bizim depresyon modumuzu çok etkiliyor.
Banu'nun eski püskü banyoda yıkanarak ağlaması Mira'nın havuzda ağladığı sahneyle kıyaslanınca bir kez daha depresyonun sınıfsallığı dilimizi çenemizi yordu. Gelin bu kıyas karşısında gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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