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Depresyonun da Sınıfsal Olduğu Gerçeği X Kullanıcılarının Çok Fena Diline Düştü

Depresyonun da Sınıfsal Olduğu Gerçeği X Kullanıcılarının Çok Fena Diline Düştü

Twitter yerli dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 12:57

Depresyona girmek bile sınıfsaldır, zira ekonomik durumumuz ağlama şeklimizi bile değiştirir. Özellikle diziler bu gerçeği yüzümüze yüzümüze vurur. Twitter'da @sinirliyizabi adlı bir kullanıcı bu gerçeği yaptığı bir kıyasla bize gösterdi. Gelin önce paylaşıma sonra da yorumlara hep birlikte bakalım.

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Hepimiz zaman zaman depresyona girer, bir ağlama krizi tuttururuz. Ancak ne var ki bu ağlama krizlerimiz ekonomik durumumuzdan bağımsız değildir.

Hepimiz zaman zaman depresyona girer, bir ağlama krizi tuttururuz. Ancak ne var ki bu ağlama krizlerimiz ekonomik durumumuzdan bağımsız değildir.

Zira depresyona girmek, ağlamak, üzülmek de sınıfsaldır arkadaşlar. Ağladığımız mekan ve kullandığımız eşyalar bizim depresyon modumuzu çok etkiliyor.

Zira depresyona girmek, ağlamak, üzülmek de sınıfsaldır arkadaşlar. Ağladığımız mekan ve kullandığımız eşyalar bizim depresyon modumuzu çok etkiliyor.

Zaten bu sınıfsallığı sağ olsun diziler ve filmler de bize tekrar tekrar hatırlatıyor. İşte onlardan biriyle yine karşınızdayız. X/Twitter'da @sinirliyizabi adlı bir kullanıcı Deniz Yıldızı dizisindeki fakir Banu karakteriyle Medcezir'deki Mira'nın ağlama sahnelerini paylaştı.

Banu'nun eski püskü banyoda yıkanarak ağlaması Mira'nın havuzda ağladığı sahneyle kıyaslanınca bir kez daha depresyonun sınıfsallığı dilimizi çenemizi yordu. Gelin bu kıyas karşısında gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Banu'nun eski püskü banyoda yıkanarak ağlaması Mira'nın havuzda ağladığı sahneyle kıyaslanınca bir kez daha depresyonun sınıfsallığı dilimizi çenemizi yordu. Gelin bu kıyas karşısında gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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