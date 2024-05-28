Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin'le Yaşadığı Toksik Aşkın Şaşkınlık Veren Anatomisi

Deniz Akkaya ise bu suçlamalara şu şekilde cevap verdi:

'Suskunluğumu korumamın, yaptığım tek röportajda dahi gerçekleri söylemeyerek aslında olması gerektiği şekilde anlatmamın tek nedeni tüm bunların Ayşe'ye kötü birer miras olarak kalacak olmasıdır.

Efe Önbilgin, 2006 senesinde hayatımda yoktu. O seneden beri her ay banka kredisini ödediğim zaten dört senedir kullandığım arabamı evet, sattım. Kızımla birlikte yaşadığımız evin tüm masrafları ve canım kızımın ihtiyaçları için. Bunda utanılacak bir taraf mı var?

Hamileliğim ve sonrasında çıkan haberler arasında yine düzeltmesi kendisinin görevi olan bir başka haber de doğum hediyesi olarak bana Porsche marka spor otomobil alınmasıydı.

Benim zaten böyle bir beklentim olmadı. Olamaz. Ayşe'dir bana en büyük hediye. Bu araba Efe Önbilgin tarafından alınmış ve kullanılmaktadır.

Ve Ayşe'yi evlilik nedeniyle göstermemek nasıl hastalıklı bir zihnin ürünüdür? Maalesef ki türlü rica ve ısrarlarıma rağmen minik kızımın nüfus cüzdanı çıkmadı.

Bir anne olarak aylardır tek üzüntüm babasının Ayşe'nin nüfus cüzdanını çıkartmamasıdır. '