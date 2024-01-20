Defolu Araç Satılan Adama Japonlardan Cevap: 'Ülkenizde Davalar Yıllar Sürüyormuş, Türk Yargısına Bol Şanslar'

2023 yılında bayiden 0 araç satın alan Emrah Arslan isimli vatandaş, koltuk başlarında paslı olduğunu fark edince soluğu aracı satın aldığı bayide aldı. Arslan, aracın garantisinin olduğunu düşünerek Türkiye distribütöründen koltukların değiştirilmesi talebinde bulundu. Ancak distribütör, koltukları yenisiyle değiştiremeyeceklerini, yerine 1 kez olmak üzere bakım hediye etmek istediklerini ifade etti.
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Talebi kabul etmeyen Arslan, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Ankara Büyükelçiliği ve aracın üretim fabrikasının bulunduğu Macaristan ile iletişime geçti. Buralardan da olumlu bir cevap alamadığını belirten Arslan, olayı yargıya taşıdı.
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Firmanın bayisine giderek diğer araçları da inceleyen Arslan, “Yargı sürecinin çok uzun süreceğini anlayınca Tüketici Hakem Heyetine başvurduk. Buradan bir tazminat kazandık. Durumu bilirkişi de inceledi. Bunun bir üretici hatası olduğunu tespit etti, paslanmaların derinlere gittiğini. Bize bir tazminat hükmetti. Biz tazminatımızı almak için firmaya başvurduk. Marka da bizi davaya verdi. Mahkeme süreci başladı. Süreçte tek itirazları şuydu; 'Bu tamamen bir tüketici hatasıdır. Kendi ıslatmış. Bizim üzerimizden para kazanmaya çalışıyor. Bizim servis kayıtlarımız var. Bunun delillerini vereceğiz' dediler. Bunun üzerine kendi bayilerindeki araçları gezdik. Bu markanın en üst model tüm araçları paslıydı. Bunu da mahkemeye delil olarak koyduk” dedi.
Markanın ilerleyen süreçte aradığını ve koltukları yenisiyle değiştirme talebinde bulunduğunu söyleyen Arslan, “Bu marka daha sonra bizi aradı. ‘Sizin tüm koltuklarınızı yenisiyle değiştirelim. Bu dava sürecini kapatalım’ dedi. Biz kabul etmedik. İkinci kez bu şirketin baş hukukçusu aradı. ‘Sizin hem koltuklarınızı değiştirelim hem de size tazminat verelim. Sizin koltuklarınızı da söküp fabrikaya incelemeye gönderelim’ dedi. Ben de kendilerine benim aracımdaki koltukları sökmenize gerek yok, bayinizde satılan mahkemeye koyduğum delilleri siz de görüyorsunuz. O bayilerdeki sıfır araçlardan koltukları sökün, fabrikaya gönderin dedim” ifadelerine yer verdi.
Mağdur Emrah Arslan'ın yaşadıklarını İHA muhabirine anlattığı o anlar: 👇
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