Defolu Araç Satılan Adama Japonlardan Cevap: 'Ülkenizde Davalar Yıllar Sürüyormuş, Türk Yargısına Bol Şanslar'

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Ankara Büyükelçiliği, Macaristan'daki aracın üretim fabrikası ile iletişime geçtiğini söyleyen araç sahibi Arslan, “Aldığımız yanıt, ‘Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Avrupa Birliği veya Amerika ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısına bol şanslar, bizi de bir daha rahatsız etmeyin’ dediler ve bizi engellediler. Bu durum bizim zorumuza gitti. Başka ülkelerdeki insanlarla da iletişime geçtik. Üçüncü sınıf ülke olarak görülen Asya’dan, Latin Amerika’dan insanlar da ‘benim aracımda da bu konu var’ dedi. Avrupa’daki insanlara sorduk. Hiç kimse bizde bu konu var demedi. Bu da markanın üçüncü sınıf ülke gördükleri yerlere sevkiyat araçlarına defolu parçaları kullandıklarının bir ispatıydı” ifadelerine yer verdi.