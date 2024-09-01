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Defalarca Yumrukladılar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen Maç Çıkışında Saldırıya Uğradı!

Defalarca Yumrukladılar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen Maç Çıkışında Saldırıya Uğradı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 20:49

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı.

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra gişe sırasına girdi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra gişe sırasına girdi.

Bu esnada arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak için yaklaşan İşçimen, saldırıya uğradı, defalarca yumruklandı.

Bu esnada arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak için yaklaşan İşçimen, saldırıya uğradı, defalarca yumruklandı.

7 suçtan kaydı bulunan saldırgan yere düşürdüğü savcıyı darbetti, bu anlar Ekol TV muhabiri tarafından görüntülendi.

7 suçtan kaydı bulunan saldırgan yere düşürdüğü savcıyı darbetti, bu anlar Ekol TV muhabiri tarafından görüntülendi.

Polis şimdi saldırganı arıyor.

İşte o anlar:

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