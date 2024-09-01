Defalarca Yumrukladılar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen Maç Çıkışında Saldırıya Uğradı!
Defalarca Yumrukladılar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen Maç Çıkışında Saldırıya Uğradı!
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı.
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra gişe sırasına girdi.
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Bu esnada arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak için yaklaşan İşçimen, saldırıya uğradı, defalarca yumruklandı.
7 suçtan kaydı bulunan saldırgan yere düşürdüğü savcıyı darbetti, bu anlar Ekol TV muhabiri tarafından görüntülendi.
İşte o anlar:
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