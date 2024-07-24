Danilo Şef'in Canlı Yayındaki Küfüründen Survivor Özgür'ün İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Danilo Şef'in Canlı Yayındaki Küfüründen Survivor Özgür'ün İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Temmuz Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın Türk televizyonlarında ilk çıktığı program MasterChef değil biliyorsunuz ki... Bozuk Türkçe'siyle bildiğimiz Danilo Şef'in Zahide Yetiş ile Yetiş Hayata programında Türkçe'nin azizliğine uğradığı anlar kahkahaya boğdu.
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2. MasterChef Türkiye'de ana kadroya doğrudan katılacak yarışmacılar için son grup da geldi! MasterChef'in 11. yarışmacısı kim oldu?
3. 2018'den bu yana her yıl izleme konusunda bağımlı olduğumuz MasterChef, yeni sezona bomba gibi geliyor. Ana kadronun yarışmacının yavaş yavaş belli olduğu programda sivri diline rağmen en çok sevilen isimlerin başında Mehmet Yalçınkaya geliyor.6 senedir çok yakından tanıdığımız ünlü şefin ortaya çıkan gençlik fotoğrafı ortalığı yıktı geçti!
4. Çok değil yalnızca iki yıl önce final yapan Masumlar Apartmanı, yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Dizinin ana karakteri Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'dan iki yıl sonra karakterle ilgili itiraf geldi!
5.
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6. Ünlü model Didem Soydan'ı televizyon ekranlarında görmeye alışık olmasak da daha önce Uçurum, Güzel Çirkin ve Aşk Yeniden dizilerinde izleme fırsatı yakalamıştık. En son 9 yıl önce izlediğimiz Soydan, yeni bir projesi olup olmadığını açıkladı.
7. MasterChef'te Mehmet Şef'in taklidini yapan Onur herkesi kırdı geçirdi. Onur'un yarışmacı arkadaşlarına desteği de görülmeye değerdi.
8. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir dönem büyük bir skandal yaşanmıştı. Yarışmacılardan Ezgi "Kavga etmemizi sunucu istiyor" deyince ortalık karışmıştı. O iddiayı bir kullancı sahte hesapla ortaya attığını yıllar sonra itiraf etti.
9. Dün gelen haberlere göre, Kızılcık Şerbeti dizisine Fırat Çelik Cemal karakteri ile dahil oldu. Kıvılcım'ın partneri olarak geldiği bilgisi Ömer fanlarını kızdırdı. Kıvılcım ve Ömer karakterine hayat veren Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın bir röportajı yeniden gündem oldu.
10. MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Kıvanç Karadeniz, X'den yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. "Eski dostlarımı takipten çıktım" diye yazan Karadeniz, adeta ateş püskürdü.
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11. Türk televizyonunun en uzun süreli dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar"da son zamanlarda ayrılıklar yaşanıyor. Yakın zamanda, dizinin yönetmeni Orhan Oğuz'un projeden ayrılmıştı. Şimdi de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 14 yıldır keskin nişancı Arda Atik karakterini başarıyla canlandıran Tunç Oğuz'un ayrılığını duyurdu.
12. Survivor All Star 2024 sezonunda kırmızı takımda mücadeleye başlayan Özgür Tetik, yarışma sonrası ilk kez Milliyet'e konuştu. Herkesi şaşırtan itirafında bakın neler söyledi?
13. Gaddar dizisinde Aydan karakterine hayat veren Sümeyya Aydoğan'a dizinin neden final yaptığı soruldu. Erken vedanın nedeni Çağatay Ulusoy’un bölüm başına aldığı 2 milyon TL mi, rol arkadaşı yanıt verdi.
14. Dün akşam MasterChef'te yedek kadro için yarış vardı. Yemek sırasında Akın'ın tezgaha koşarak gelirken kayıp düşmesi herkesi korkuttu. Yarışmacı da mimik bile oynamadı!
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