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Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un Milyonluk Saati ve 34 Bin Liralık Ayakkabısı Gündem Oldu!

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un Milyonluk Saati ve 34 Bin Liralık Ayakkabısı Gündem Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.07.2024 - 14:02 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 14:17

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un marka saati ve ayakkabısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:ODA TV

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AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'ndeki ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de başlayan lüks tartışmalarına bir yenisi daha eklenecek gibi.

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'ndeki ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de başlayan lüks tartışmalarına bir yenisi daha eklenecek gibi.

Lüks tartışmalarının merkezindeki isim bu kez Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt.

Lüks tartışmalarının merkezindeki isim bu kez Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

Kaynak

ODA TV'nin aktardığına göre göre, Karakurt'un taktdığı Frank Muller marka saatin değeri 1 milyon 282 bin TL.

ODA TV'nin aktardığına göre göre, Karakurt'un taktdığı Frank Muller marka saatin değeri 1 milyon 282 bin TL.

Orhan Karakurt'un fotoğrafta ayağında olduğu belirtilen Prada marka ayakkabıları ise 34 bin TL'ye satıldığı ifade ediliyor.

Orhan Karakurt'un fotoğrafta ayağında olduğu belirtilen Prada marka ayakkabıları ise 34 bin TL'ye satıldığı ifade ediliyor.

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Bozkurt

Bir lokma bir hırka sabır şükür vatan millet Sakarya.

Seremoni

İtibardan tasarruf olmaz..!

V for Valkyr

onlar her şeyin en iyisine layık. çünkü onlar tanrı tarafından seçilmiş, görevlendirilmiş insanlar.