Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Erkan Kösedağ Tutuklandı
Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Erkan Kösedağ Tutuklandı
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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat’ta polis merkezine giderek teslim oldu.
SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Erkan Kösedağ., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.
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