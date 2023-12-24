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Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Erkan Kösedağ Tutuklandı

Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Erkan Kösedağ Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.12.2023 - 20:25

Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ., taciz iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.

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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat’ta polis merkezine giderek teslim oldu.

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat’ta polis merkezine giderek teslim oldu.

SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Erkan Kösedağ., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Erkan Kösedağ., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.
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