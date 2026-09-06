Çocuk Dünyayla Tek Başına Boy Ölçüşebiliyorsa…

Kökler ona ait olduğu yeri, kanatlar ise kendi yolunda ilerlemeyi öğretir. Bu dengeyi belki de en etkileyici biçimde Çağan Irmak’ın 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmindeki unutulmaz “Ona bir oda ver, baba.” sahnesi anlatıyor. Daha önce defalarca izlediğim filmi geçtiğimiz günlerde Ankara’daki Açık Hava Sineması etkinliğinde yeniden izlerken, bu sahne bana ebeveynliğin özünü bir kez daha düşündürdü. Filmde o oda yalnızca fiziksel bir mekân değildi; ait olmayı, kabul görmeyi ve koşulsuz sevgiyi temsil ediyordu. Ama ebeveynliğin amacı çocuğu o odada tutmak değildir. Asıl amaç, o odadan aldığı güvenle bir gün kapıyı açıp kendi yoluna cesaretle yürüyebilmesini sağlamaktır. Çocuğa bırakabileceğimiz en büyük miras, yalnızca başını sokabileceği bir oda değil; kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak özgüven, karakter ve yaşam becerileridir.

Belki de ebeveynlikteki en büyük başarı, çocuğumuzun bir gün bize ihtiyaç duymaması değil; ihtiyaç duyduğunda yanında olacağımızı bilmesine rağmen kendi ayakları üzerinde durabilmesidir.

Dünyayı onlar için kusursuz hâle getiremeyiz. Ama dünyanın karşısında cesaretle durabilecek bireyler yetiştirebiliriz. Ve bir gün biz yanlarında değilken de doğru bildiklerini savunabiliyor, başarısızlıktan sonra yeniden deneyebiliyor ve hayatlarının sorumluluğunu üstlenebiliyorlarsa, işte o zaman ebeveynlik görevimizi gerçekten yerine getirmişiz demektir.

Şimdi lütfen başlığa bir daha bakın: Üç noktadan sonraki yere siz ne koyardınız?