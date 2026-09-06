Çocuk Dünyayla Tek Başına Boy Ölçüşebiliyorsa…
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Ebeveynlik, çocuğun önündeki bütün taşları toplamak değildir. Asıl mesele, ayağı taşa takıldığında yeniden kalkabilecek gücü ona verebilmektir. Bu yüzden kendimize şu soruyu sormalıyız:
Çocuğumuzu hayata mı hazırlıyoruz, yoksa hayattan mı koruyoruz?
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Bir çocuğun dünyayla tek başına boy ölçüşebilmesi için hem güçlü köklere hem de güçlü kanatlara ihtiyacı vardır.
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