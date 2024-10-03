Cem Garipoğlu'nun Mezarını Açtıran Süreç Troll Paylaşımla mı Başladı?

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu hakkında en çok şaibe olan ve ölümü araştırılan kişilerden. 10 yıl sonra Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması da Garipoğlu'nun cezaevindeki intiharının kamuoyu ve Garipoğlu ailesi tarafından inandırıcı bulunmamasının sonucu. Peki tüm bu kaçırıldı söylemleri bir 'trolleme' ile mi ortaya çıktı?