Çanakkale’de Göçmen Faciası: Batan Botta 2 Bebek Hayatını Kaybetti
Çanakkale’de Göçmen Faciası: Batan Botta 2 Bebek Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. İlk belirlemelere göre 2 bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Çanakkale Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı, 2 bebeğin ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şunları aktardı:
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