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Çanakkale’de Göçmen Faciası: Batan Botta 2 Bebek Hayatını Kaybetti

Çanakkale’de Göçmen Faciası: Batan Botta 2 Bebek Hayatını Kaybetti

Çanakkale
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.03.2024 - 11:22 Son Güncelleme: 15.03.2024 - 11:40

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. İlk belirlemelere göre 2 bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı, 2 bebeğin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı, 2 bebeğin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şunları aktardı:

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şunları aktardı:

'Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor.'

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melly luppy

yooo olur mu ..daha coğunu istiyorlar. Avrupa da ekmek elden su gölden gelecek onlara. Avrupa vatandaşları da bunların geçimi sağlanabilsin diye tax ödemek z... Devamını Gör

mamamia

Yazık Allah rahmet eylesin. Yine ceremesini masum yavrular çekmiş oldu.. Her kim olursa olsun ölenler herşeyden bihaber günahsız çocuklar.

Hasan Tahsin

Bu zavallıların ülkemize adım atmasına müsaade edilmesi veya gereken önlemlerin alınmaması da bu insanlık suçuna ortak olmaktır,o kadar duyarsız bir milletiz... Devamını Gör

WIN

araplar yeryuzunun en aptal en gereksiz en gerizekali insanlaridir. bebekler ise o aptallarin kurbanidir. yillardir savaş olan bir toplumda kadini hamile bir... Devamını Gör