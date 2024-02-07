Uzaktan Yakından Alakası Olmasa da Çağatay Ulusoy'a Benzediği İddia Edilen Kebapçı Kahkaha Attırdı!
Uzaktan Yakından Alakası Olmasa da Çağatay Ulusoy'a Benzediği İddia Edilen Kebapçı Kahkaha Attırdı!
Twitter'da 'Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı' açıklamasıyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Kebapçı ve Çağatay Ulusoy'un alakasızlık seviyesine ise birbirinden komik yorumlar yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir kebapçının "Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı" olarak paylaşıldığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Çağatay Ulusoy'la değil de daha çok Hakan Muhafız'daki Harun'a benzeyen abimiz, @antepligurme isimli Instagram hesabında paylaşılınca kısa sürede viral hale geldi.
Olayda adı geçen ikilinin alakasızlık seviyesi ise Twitter ahalisinin diline düştü!
Ve birbirinden komik yorumlar yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu benzerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda