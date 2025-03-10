Büyük Saygısızlık: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın Kızları Okula Giderken İzinsiz Görüntülendi!
Büyük Saygısızlık: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın Kızları Okula Giderken İzinsiz Görüntülendi!
Bir gazetede yer alan habere göre, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ve Leyla, geçtiğimiz günlerde anaokuluna giriş yaparken muhabirler tarafından izinsiz görüntülendi.
Lalin ve Leyla'nın yanındaki şöför ve bakıcı görüntü alınmasın diye uğraştıysa da Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net gözükmüş ve ne yazık ki çocukların anaokulunun semti bile ifşa edilmiş oldu. Buyurun detaylara beraber bakalım!
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2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, sevgili oldukları ilk dönemden itibaren parmakla gösterilen çiftler arasında yer aldı.
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2020'de doğan Lalin'in yalnızca sarı saçlarını görebildik bugüne dek. Elbette birkaç kez annesinin kucağında görüntülendi fakat çiftimiz hiçbir zaman çocuklarının fotoğrafını hiç paylaşmadı.
Geçtiğimiz günlerde ise talihsiz bir olay yaşandı. Bir gazetede çıkan habere göre, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları anaokullarına girerken izinsiz görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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