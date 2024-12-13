Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var!
Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var!
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Bursa Adliyesi'nde bir duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre müştekinin babası olduğu öne sürülen bir kişi duruşmadaki 2 sanığa ateş açtı.
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Olay sırasında büyük panik yaşanırken jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. Saldırının ardından adliye binası boşaltıldı ve çok sayıda ambulans ile takviye ekip sevk edildi.
Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırganın kimliği ise henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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