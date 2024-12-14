Bursa Adliyesi’nde 2 Kişinin Öldüğü Saldırı: Silah İçeriye Nasıl Sokuldu?
Bursa Adliyesi’nde 2 Kişinin Öldüğü Saldırı: Silah İçeriye Nasıl Sokuldu?
Bursa Adliyesi’nde dün baba ile oğulun tutuklu olarak yargılandığı duruşmayı basan bir kişi silahla 2 kişiyi öldürmüş, 2 jandarma personelini ise yaralamıştı. Olayı işleyen kişinin, hayatını kaybeden sanıkların yargılandığı davadaki mağdurun babası olduğu öğrenilmişti. 2 kişiyi öldüren saldırgan silahıyla birlikte gözaltına alınırken, silahı oğlunun tekerlekli sandalyesindeki idrar torbasına saklayarak adliyeye soktuğu öğrenildi.
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2023 yılında Bursa’da bir eğlence kulübünde çıkan kavgada Mertcan Akça 3 kişiyi yaralayarak babasının lüks aracıyla kayıplara karışmıştı. Akça, 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalanarak babasıyla birlikte tutuklanmıştı.
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Baba ile oğul dün Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Akça’nın silahlıyla yaralanan ve felç kalan Tolga Ergün’ün babası tarafından öldürüldü. Ayrıca olayda cezaevinde görevli olan 2 jandarma personeli de yaralandı.
Silahıyla birlikte gözaltına alınan Kemal Ergün’ün, silahı oğlunun tekerlekli sandalyesindeki idrar torbasına sakladığı ve lavaboda silahı oğlundan alarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Duruşma salonunu kana bulayan olay sonrası hayatını kaybeden Mertcan Akça ile hafriyatçılık yapan baba Köksal Akça Yavuzselim Mahallesi Aziziye Camiinde öğle namazına müteakip Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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