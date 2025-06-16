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Bülent Şakrak Kimdir? Bülent Şakrak Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Bülent Şakrak Kimdir? Bülent Şakrak Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 00:04

Ekranların sevilen oyuncularından Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol almıştır, özel hayatında kimlerle birlikte olmuştur? Oyunculuk kariyerine nasıl başlamıştır, ödülleri nelerdir, şu an hangi projelerde yer almaktadır? Bülent Şakrak hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar ve bilinmeyenleri sizler için derledik!

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Bülent Şakrak Kimdir?

Bülent Şakrak Kimdir?

Bülent Şakrak, hem tiyatro sahnesinin hem de televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından biri olmuştur. Genellikle neşeli karakterlerle tanınsa da, dramdan komediye her rolün hakkını vermesiyle usta oyuncular arasında anılmaktadır. 

Sahne kökenli güçlü oyunculuğu, enerjisi ve doğal tavırlarıyla seyircinin gönlünde yer edinmiştir. Sadece oyunculuğuyla değil, sunuculuk ve yapımcılık gibi farklı alanlardaki işleriyle de adından söz ettirmiştir.

Bülent Şakrak Kaç Yaşında?

Bülent Şakrak Kaç Yaşında?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 doğumludur ve 2025 itibariyle 47 yaşındadır. Başak burcu olan Şakrak, detaycı ve disiplinli yapısıyla bu burcun tüm özelliklerini taşıyan bir isim olarak anılmaktadır. 

Yaklaşık 1,65 boyundaki oyuncunun kilosu ise kaynaklara göre 72 ile 85 kilo arasında değişiklik göstermektedir.

Bülent Şakrak Aslen Nereli?

Bülent Şakrak Aslen Nereli?

Bülent Şakrak, 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olsa da aslen Bursa’nın Gemlik ilçesindendir. Makedonya göçmeni bir aileden gelen Şakrak, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Gemlik’e taşınmış ve çocukluğunu burada geçirmiştir. 

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Şakrak, ilk ve orta öğrenimini Gemlik’te tamamladıktan sonra İstanbul’a dönerek sanat yolculuğuna adım atmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Şakrak, profesyonel oyunculuk eğitimini burada almıştır. Ailesi hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in kuzeni olduğu bilinmektedir.

Bülent Şakrak'ın Kariyer Başlangıcı

Bülent Şakrak'ın Kariyer Başlangıcı

Bülent Şakrak, sahne hayatına 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik oyunlarında rol alarak başladı. O dönemde sahnedeki enerjik ve doğal performansıyla dikkat çeken oyuncu, hemen ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ile Yayla Sanat Merkezi sahnelerinde de yer aldı. 

1998’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne kabul edilmesiyle birlikte profesyonel yetişimini pekiştirdi. 2004’ten itibaren Kent Oyuncuları topluluğuna katılan Şakrak, burada “Kumarbazın Seçimi”, “Inishmore’lu Yüzbaşı”, “39 Basamak” gibi oyunlarda rol alarak tiyatro izleyicisi tarafından tanınmaya başladı 

Televizyon dünyasında geniş kitlelerin dikkatini çekmesini sağlayan ilk çıkışı ise 1999’daki “Yılan Hikayesi” dizisindeki Çaycı Avni karakteri oldu.

Bülent Şakrak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Bülent Şakrak'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Ben memlekette hoş, klas ve aklı başında kaliteli kadınlarla birlikte oluyorum.”

  • “Gencim ve bekarım, ben iyiyim.”

  • “Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor.”

  • “Mahallemizin çocuğu gibi hissettiğiniz, her daim muzip, komik, neşeli biriyim...”

  • “Soyadı kanunu çıktığında ... bize ‘şakrak’ soyadı verildi; sahneyle uyumlu bir miras.”

  • Tiyatro olması gerekeni yaşıyor.”

  • “Bütün iş teklifleri dijitalden geliyor. Burada işler daha hızlı, kolay ve özgür dönüyor.”

  • “Ben bunun ukalalığını yapmaktan çok hoşlanıyorum; evet tiyatroyu hiç bırakmadık.”

  • “Oyunculuk TV ürünleri üzerinden tanımlanmamalı.”

  • “Popülariteyi düşünmeden yaşıyoruz, tek derdimiz oyunculuk.”

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Bülent Şakrak'ın Özel Hayatı

Bülent Şakrak'ın Özel Hayatı

Bülent Şakrak, bugüne dek iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2006 yılında oyuncu Özge Borak ile gerçekleştirmiş, bu evlilik 2010 yılında sona ermiştir. İkinci evliliğini ise 2015 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile yapmış, çiftin bu birlikteliğinden Okan Ali adında bir oğulları olmuştur. Ayrıca Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yı da kendi kızı gibi görmekte, yetiştirmektedir. Sekiz yıllık evlilik, 2023 yazında tek celsede sona ermiştir. 

Şakrak, boşanma sonrası yaptığı açıklamada “Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var” sözleriyle sürece dair sakin bir tutum sergilemiştir. Boşanmanın ardından adı sırasıyla Esra Akpınar, Burcu Kirman ve Duygu Arabacıoğlu ile anılmıştır. 

Ancak bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmamış, kamuoyuna yansıyan birliktelikler kısa süre içinde son bulmuştur. Özel hayatına dair yapılan yorumlara karşı ise kendisini, “Ben memlekette klas, aklı başında kadınlarla birlikte oluyorum. 47 yaşındayım, özel hayatım başarısız değil” sözleriyle savunmuştur.

Bülent Şakrak'ın Yer Aldığı Diziler

Bülent Şakrak'ın Yer Aldığı Diziler

📺 Ekran Dizileri

  • Bizim Aile, 1995, – (Bölüm oyuncusu) 

  • Yılan Hikayesi, 1999–2001, Çaycı Avni 

  • Beni Bekledinse, 2004, Sarhoş 

  • Sensiz Olmuyor, 2005, Civan 

  • Kısmet, 2005, Polat 

  • Karınca Yuvası, 2006, İzzet 

  • Gece Gündüz, 2008–2009, Sipsi Tayyar 

  • Eşref Saati, 2008

  • Kurtlar Vadisi Pusu, 2008, Nazır 

  • Küçük Kadınlar, 2009

  • Yıldız Masalı, 2011, Sezar

  • İzmir Çetesi, 2011, Uzun İsmail 

  • Arka Sokaklar, 2011, Horoz Fuat 

  • İki Yaka Bir İsmail, 2012, Karpuz Osman 

  • Karanlıklar Çiçeği, 2012

  • Neyin Eksik?, 2013

  • Hangimiz Sevmedik, 2016, İlyas 

  • Sefirin Kızı, 2019–2020, Kahraman Boz 

  • Misafir, 2021, Oğuz 

  • Maviye Sürgün, 2023, Hasan 

  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2024–2025

🌐 İnternet Dizileri

  • Dudullu Postası, 2018, Eyüp 

  • Erşan Kuneri, 2022, Ayhun Uşuk / Orhan 

  • Dünya Bu, 2023, Ev Sahibi Adam 

  • Do Not Disturb (Ayzek ile Bir Gece), 2023, Davut 

  • Yaratılan, 2023, Captain Ömer (Sezon 1)

Bülent Şakrak'ın Yer Aldığı Filmler

Bülent Şakrak'ın Yer Aldığı Filmler

🎬 Filmler

  • Halk Çocuğu, 2000, Kapkaççı 

  • Sır Çocukları, 2002

  • Ona Melek Deme (kısa film), 2006, Hırsız 

  • Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, 2008, Muavin

  • Süper Ajan K9, 2008, Ajan Hüsnü 

  • Ezber (kısa film), 2009

  • Kutsal Damacana 2: İtmen, 2009

  • Eyyvah Eyvah, 2010, Menajer Metin 

  • 72. Koğuş, 2011, Bobi 

  • Ay Büyürken Uyuyamam, 2011, Dalgacı Mahmut 

  • İksir: Dedemin Sırrı, 2014

  • Çilek, 2014, Hayri

  • Yapışık Kardeşler, 2015

  • Son Mektup, 2015, Hakkı Von Tophane 

  • 5 Dakkada Değişir Bütün İşler, 2016

  • Acı Kiraz, 2020, Gafur 

  • Tamirhane, 2022, Ayhan 

  • Paranoya, 2024, Mehmet Ali

Bülent Şakrak'ın Güncel Projeleri

Bülent Şakrak'ın Güncel Projeleri

🎭 Tiyatro Oyunu: 'İstanbul’un En Güzel Kızı'

2025 yılının başında Fişekhane’de galasını yaptı. Tek perdelik bu oyun, Harbiye Kenter Tiyatrosu’nda yenilenmiş olarak sergilenmeye devam ediyor. Şakrak, tamirci rolünde başrolde yer alıyor.

🎬 Yakında Vizyona Girecek Film: 'Aşk ve Yemek'

Uğur Güneş, Osman Sonant ve Ceren Taşçı gibi ünlü isimlerle paylaşımlı bu filmde, Şakrak “Ruşen” karakterine hayat veriyor. Yemek ve aşk temalı samimi bir komedi olması bekleniyor. Çekimleri Tokat’ta tamamlandı, vizyon tarihi 2025 içerisinde.

Bülent Şakrak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Bülent Şakrak'ın Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller

  • 2008 – VIII. Lions Tiyatro Ödülleri

  • En İyi Komedi Erkek Oyuncu, “39 Basamak” oyunuyla. 

  • 2011 – 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri

  • Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Annem Yokken Çok Güleriz” (Tiyatro Gerçek) – Hakan Gerçek ve İlker Ayrık ile birlikte. 

🎖️ Adaylıklar

  • 2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri, “Annem Yokken Çok Güleriz” ile Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu kategorisinde aday gösterildi (sonrasında ödülü kazandı)

  • Yine 2011, aynı ödül töreninde Hakan Gerçek ve İlker Ayrık’la paylaştığı performans, aday gösterilerek ödüle layık görüldü. 

  • 2008 – VIII. Lions Tiyatro Ödülleri, “39 Basamak” ile En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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