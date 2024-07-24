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Bugün İndirimde Neler Var? Kahve Makinesinden Oyuncu Monitörüne 24 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Kahve Makinesinden Oyuncu Monitörüne 24 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 11:29

24 Temmuz 2024 tarihinde, alışveriş severler için çeşitli ürünlerde büyük indirimler var. İster mutfağınıza modern bir dokunuş yapmak için şık bir kahve makinesi arıyor olun, ister oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için yüksek performanslı bir oyuncu monitörüne ihtiyaç duyuyor olun, bugünün fırsatları tam size göre. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bu indirimlerle, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hayallerinizi gerçekleştirmek artık çok daha kolay. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın!

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Bu içerik 24.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. AOC 27G2SP/BK 165hz 1ms FreeSync Prem. FHD Yükseklik ayarlı IPS Oyuncu Monitörü

1. AOC 27G2SP/BK 165hz 1ms FreeSync Prem. FHD Yükseklik ayarlı IPS Oyuncu Monitörü

7.490,00 TL'den indirimle 5.499,00 TL'ye düştü.

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Melissa & Doug Ahşap Taşınabilir Çiftlik

Melissa & Doug Ahşap Taşınabilir Çiftlik

İki katlı ahşap ahır ile birlikte 7 realistik plastik çiftlik hayvan figürü, ahşap merdiven ve katlanabilir ahşap çitle birlikte sunulmakta.

4.049,00 TL yerine şimdi 1.568,87 TL.

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2. GreenPan Venice Pro Noir Kızartma Tavası Seti

2. GreenPan Venice Pro Noir Kızartma Tavası Seti

3.313,86 TL'den indirimle 2.993,51 TL'ye düştü.

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3. LEGO Star Wars: The Mandalorian Mandalore Pususu Savaş Paketi 75373

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749,00 TL yerine -%7'lik indirimle 695,16 TL.

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4. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

4. L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902 - Light Glow

485,99 TL'den %20 indirimle 389,90 TL'ye düştü.

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5. BIC Cristal Soft Tükenmez Kalem, Mavi, 50'li Kutu, 1.2 mm Orta Kalınlıkta Uç, Şeffaf Gövde, Delikli Kapak

5. BIC Cristal Soft Tükenmez Kalem, Mavi, 50'li Kutu, 1.2 mm Orta Kalınlıkta Uç, Şeffaf Gövde, Delikli Kapak

332,90 TL yerine %35 216,33 TL.

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6. Othello Protecta Cottina Pamuklu Yatak Alezi 100*200+30 cm

6. Othello Protecta Cottina Pamuklu Yatak Alezi 100*200+30 cm

1.513,00 TL'den indirimle 714,90 TL'ye düştü.

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7. Emsan Maya Kek Kalıbı, Alüminyum Malzeme, Rose Renkli, 27 cm

7. Emsan Maya Kek Kalıbı, Alüminyum Malzeme, Rose Renkli, 27 cm

299,44 TL yerine şimdi -%26'lık indirimle 221,42 TL

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8. Paşabahçe Allegra Shot Bardağı, 6'lı, 115 cc, Gri

8. Paşabahçe Allegra Shot Bardağı, 6'lı, 115 cc, Gri

225,00 TL yerine şimdi 81,43 TL

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9. My Garden Baby Yavru Kedi Bebeğimin Bakım Zamanı - Pembe Saçlı Bebek (30 cm)

9. My Garden Baby Yavru Kedi Bebeğimin Bakım Zamanı - Pembe Saçlı Bebek (30 cm)

959,99 TL'den indirimle 775,38 TL'ye düştü.

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10. Bright Starts Winnie The Pooh - Pijama Partisi Titreşimli Yatıştırıcı Beşik, 0-5 Ay Yaş

10. Bright Starts Winnie The Pooh - Pijama Partisi Titreşimli Yatıştırıcı Beşik, 0-5 Ay Yaş

3.699,99 TL yerine şimdi 1.899,99 TL

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11. Remington ONE Saç Düzleştirici ve Kıvırıcı [2'si 1 arada]

11. Remington ONE Saç Düzleştirici ve Kıvırıcı [2'si 1 arada]

3.989,00 TL yerine indirim fırsatıyla 3.297,99 TL

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12. Russell Hobbs Attentiv Filtre Kahve Makinesi

12. Russell Hobbs Attentiv Filtre Kahve Makinesi

8.399,92 TL yerine şimdi 6.465,99 TL

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