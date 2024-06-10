Bu Yaz Evde Oturmak Yok: Sizin İçin Vizesiz Gidebileceğiniz Ülkeleri Derledik!
Bu Yaz Evde Oturmak Yok: Sizin İçin Vizesiz Gidebileceğiniz Ülkeleri Derledik!
Yaz ayları geldi şimdi rota belirleme zamanı. Geçtiğimiz günlerde bayram tatilinin 9 gün olduğu kesinleşti. Kimileri yurt içinde tatil yapmaya hazırlanırken kimileri de farklı ülkeler görmek için araştırmalara koyuldu. Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Gelin hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Karadağ
Bu Balkan ülkesi, kendine özgü manzaralarıyla hafızanıza kazınacak.
2. Bosna Hersek
Bosna Hersek'in mistik atmosferini, tarih kokan sokaklarını keşfetmeye hazırlanın.
3. Sırbistan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tarih meraklılarının ilgisini çeken Sırbistan, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.
4. Yunanistan Adaları: İstanköy (Kos)
Midilli (Lesvos)
Rodos
İleryoz (Leros)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sisam (Samos)
Sakız (Chıos)
Limni (Limnos)
Kelemez (Kalimnos)
Meis (Kastelorizo)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sömbeki (Simi)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çok güzel ama bilin bakalım ne yok?
Ev. Bildim mi ?