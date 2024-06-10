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Bu Yaz Evde Oturmak Yok: Sizin İçin Vizesiz Gidebileceğiniz Ülkeleri Derledik!

Bu Yaz Evde Oturmak Yok: Sizin İçin Vizesiz Gidebileceğiniz Ülkeleri Derledik!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 20:42 Son Güncelleme: 10.06.2024 - 20:55

Yaz ayları geldi şimdi rota belirleme zamanı. Geçtiğimiz günlerde bayram tatilinin 9 gün olduğu kesinleşti. Kimileri yurt içinde tatil yapmaya hazırlanırken kimileri de farklı ülkeler görmek için araştırmalara koyuldu. Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Gelin hep birlikte bakalım...

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1. Karadağ

1. Karadağ

Yaz geldi ve valizler toplanıyor. Vizesiz seyahatlerin tadını çıkarmak isteyenler için Karadağ, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir rotasyon. Görkemli zirvelerinden kanyonlarına, sıcak denizlerinden soğuk göllerine kadar Karadağ, doğa tutkunları için bir cennet.

Bu Balkan ülkesi, kendine özgü manzaralarıyla hafızanıza kazınacak.

Bu Balkan ülkesi, kendine özgü manzaralarıyla hafızanıza kazınacak.

Başkent Podgorica'nın yanı sıra, ülkenin diğer şehirleri de turistler için cazip noktalar sunuyor. Zengin bir kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip bu ülke, son zamanlarda vizesiz seyahatler listelerinde popüler bir rota haline gelmiş durumda.

2. Bosna Hersek

2. Bosna Hersek

Bosna Hersek, vizesiz gidilebilecek ülkeler listesindeki popüler rotalardan biri.  Bu çok kültürlü Balkan ülkesi, el değmemiş doğasıyla ünlü.

Bosna Hersek'in mistik atmosferini, tarih kokan sokaklarını keşfetmeye hazırlanın.

Bosna Hersek'in mistik atmosferini, tarih kokan sokaklarını keşfetmeye hazırlanın.

Bosna Hersek, farklı inanç ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekerken, zengin bir kültürel mozaiğe sahip. Ülke meşe, çam ve kayın ağaçlarından oluşan ormanlarıyla da ünlü. Bu doğal güzellikler, ziyaretçilere unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

3. Sırbistan

3. Sırbistan

Üçüncü rotamız Doğu Avrupa'nın inci ülkelerinden Sırbistan. Yazın tadını çıkarabileceğiniz vizesiz ülkelerden olan Sırbistan, zengin bir çeşitliliğe sahip olmasıyla bilinen bir ülke. Mutfağından mimarisine kadar pek çok alanda zenginlik barındırıyor.

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Tarih meraklılarının ilgisini çeken Sırbistan, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.

Tarih meraklılarının ilgisini çeken Sırbistan, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.

Ayrıca dinamik ve eğlenceli modern hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle en popüler şehirlerinden başkent Belgrad, tatilcilerin istediği neredeyse tüm özellikleri adeta tek bir noktada toplayabilen önemli bir şehir.

4. Yunanistan Adaları: İstanköy (Kos)

4. Yunanistan Adaları: İstanköy (Kos)

Biliyorsunuz bu yıl bir ilk yapıldı ve Yunanistan'ın bazı adaları için belli bir süre vize şartı kaldırıldı. Türk vatandaşlarına 10 ada için ekspres vize uygulaması başlatıldı. Bu adalardan biri İstanköy oldu.

Midilli (Lesvos)

Midilli (Lesvos)

Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler belirtilen evrakları Yunan yetkililerine iletmeliler.

Rodos

Rodos

Evrakları adaya geçiş noktalarında teslim edebilirsiniz.

İleryoz (Leros)

İleryoz (Leros)

Ancak bekleme yaşamak istemiyorsanız evrakları ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edebilirsiniz.

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Sisam (Samos)

Sisam (Samos)

Adalar için 1 - 7 gün geçerli vize veriliyor.

Sakız (Chıos)

Sakız (Chıos)

Ekspres vizelerin sadece bu adalar için geçerli olduğunu, Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanamayacağınızı belirtelim.

Limni (Limnos)

Limni (Limnos)

Sadece bir geçiş için 60 avro vize ücreti geçerli olacak.

Kelemez (Kalimnos)

Kelemez (Kalimnos)

Hatırlarsanız Yunanistan 30 Mart itibarıyla ekspres vize uygulamasını sadece 5 Ege adası için başlatmıştı.

Meis (Kastelorizo)

Meis (Kastelorizo)

Daha sonra bu sayı 10'a çıkartıldı.

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Sömbeki (Simi)

Sömbeki (Simi)

Türk vatandaşları şimdi yalnızca pasaport ve kimlik ile bu 10 adadan istediğine gidebilecek.

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mamamia

Çok güzel ama bilin bakalım ne yok?

ömer

Ev. Bildim mi ?