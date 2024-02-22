Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eşyalarınızın Güvenle Taşınmasını Sizden Daha Çok Düşünen İndirimli Valizler

etiket Eşyalarınızın Güvenle Taşınmasını Sizden Daha Çok Düşünen İndirimli Valizler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 13:31

Seyahat planlarınızı yaparken valiz seçiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İster bir iş gezisi, ister tatil için yola çıkıyor olun, doğru valiz, seyahatlerinizi daha keyifli ve stressiz hale getirir. Ve tabii ki, eşyalarınızın güvenliği de en az seyahat keyfiniz kadar önemli. İşte tam bu noktada, size harika bir haberimiz var!   200 TL ve üzeri valiz alışverişlerinizde %35'e varan indirim fırsatını başladı!

Bu içerik 22.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

National Geographic N-2001 Kabin Boy Valiz seyahat deneyiminizi daha rahat ve konforlu hale getirmek için özenle tasarlanmış.

National Geographic N-2001 Kabin Boy Valiz seyahat deneyiminizi daha rahat ve konforlu hale getirmek için özenle tasarlanmış.

Dayanıklı kauçuk silikon malzemesi, ağırlığınızı eşit bir şekilde dağıtarak taşımayı kolaylaştırır. Bu özellik, özellikle uzun seyahatlerde veya havaalanlarında bagajınızı taşırken hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca, bu valizin 360 derece dönebilen zırhlı tekerlekleri, her türlü zeminde kolay manevra kabiliyeti sağlar. 

İndirimli fiyatı 1.839,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok hafif bir bavul, güzel. Satıcı da kutulayarak gönderdiği için kargoda sıkıntı yaşamadan hızlıca elime ulaştı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Ççs 5225 Polipropilen 3lü Valiz Seti

Ççs 5225 Polipropilen 3lü Valiz Seti

Bu valiz seti, darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan esnek polipropilen malzemeden üretilmiştir. Ayrıca, (TSA) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak ayarlanabilen bir şifreli kilit sistemine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bu valiz seti, aile seyahatleriniz için ideal bir seçim olacaktır.

Sepette indirimli fiyatı 4.239,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan valizlerin tamamına göz atmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Ççs Tekerlekli Kabin Boy Seyahat Valizi

Ççs Tekerlekli Kabin Boy Seyahat Valizi

Valizin içinde yer alan ağ ayırıcı, eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olurken, giysileri tutmak için olan kayışlar, kıyafetlerinizin seyahat esnasında karışmasını önler. Bu el bavulu, kısa süreli seyahatlerinizde vazgeçilmez bir yardımcınız olacaktır!

Sepette indirimli fiyatı 1.199,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

ÇÇS Ekstra Dayanıklı Büyük Boy Valiz

ÇÇS Ekstra Dayanıklı Büyük Boy Valiz

Bavulun içinde bulunan bagaj kayışları, giysilerinizi güvende tutmak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu kayışlar, giysilerinizi sıkıca yerinde tutar, böylece seyahatleriniz sırasında kırışıklıkların ve dağınıklığın önüne geçiyor. Ayrıca, bu kayışlar sayesinde daha fazla eşya taşıyabilir ve bavulunuzun kapasitesini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 1.159,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gayet başarılı, resimlerdekinden en ufak bir farkı yok.,

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsi burada

Ççs 098 Kumaş Orta Boy Valiz

Ççs 098 Kumaş Orta Boy Valiz

Bu bavul, kaliteli kumaşı ve teleskopik ayarlanabilir sapı sayesinde tercihleriniz arasında ilk sırayı alacak. Bavulun kumaşı, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile bilinen bir kalitede. Bu, bavulunuzun yıllar boyunca size eşlik edebileceği anlamına geliyor!

İndirimli fiyatı 1.039,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan valizlerin tamamına göz atmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ççs Nc 092 Abs Kabin Boy Valiz Siyah

Ççs Nc 092 Abs Kabin Boy Valiz Siyah

İç hacminin geniş olması, eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirebilmenizi sağlar. Ayrıca, sürgülü ve ayarlanabilir taşıma kolu, bavulu taşırken size kolaylık sağlar. Bu bavul, seyahatlerinizi daha keyifli ve konforlu hale getirecek bir üründür.

İndirimli fiyatı 839,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu fiyata oldukça iyi bir valiz. Tutma sapı ve tekerlekleri de sağlam. Kargoda sorunsuz ve sağlam bir şekilde teslim etti.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

National Geographic N-2002 Abs 3'lü Valiz Seti

National Geographic N-2002 Abs 3'lü Valiz Seti

National Geographic bavul, kauçuk silikon malzemeden üretilmiştir ve ağırlığı dengelerken taşımayı kolaylaştırır. Zırhlı tekerleklere ve file cep ile ayrılmış iki oda içerisinde bagaj kayışlarına sahip olan bu ürün, seyahatlerinizi daha konforlu hale getirir. Arkadaşlarınızla çıkacağınız seyahatlerde bu bavulu tercih ederek, taşıma işlemlerinde yaşanan zorlukları en aza indirebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 4.799,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Ççs Pudra 5225 Polipropilen Orta Boy Valiz

Ççs Pudra 5225 Polipropilen Orta Boy Valiz

Bu bavul, büyük ve zırhlı tekerlekleri ile hareket kabiliyeti yüksek bir üründür. Tekerleklerin çift ve döndürülebilir olması, bavulun her türlü zeminde rahatça kullanılabilmesini sağlar. Üstelik bu bavul, şifreli bir kilide sahip olmasıyla da güvenliğinizi ön planda tutar. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken bu bavul, fırsat ürünleri arasında kaçırılmaması gerekenlerden biri!

İndirimli fiyatı 1.199,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel paketlenmiş malzeme yapısı da çok güzel gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

National Geographic N-2003 Abs Büyük Boy Valiz

National Geographic N-2003 Abs Büyük Boy Valiz

Eğer siz de benim gibi seyahat etmeyi seven biriyseniz, bavulunuzun sağlamlığına önem verirsiniz. Çünkü bavulumuz, seyahatlerimizin en önemli parçalarından biri. İşte tam bu noktada National Geographic Büyük Boy Valiz, sağlamlığı ve geniş iç hacmiyle seyahat severlerin gözdesi oluyor.

İndirimli fiyatı 1.839,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan valizlerin tamamına göz atmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Heyecanla beklediğiniz tatilinizi daha da konforlu hale getirecek bir bavul seti ile tanışmaya hazır mısınız?

Heyecanla beklediğiniz tatilinizi daha da konforlu hale getirecek bir bavul seti ile tanışmaya hazır mısınız?

İşte karşınızda, extra güçlendirilmiş yapısı ile seyahatlerinizi güvence altına alan, adeta bir kahraman gibi tüm eşyalarınızı koruyan bir bavul seti! Bu bavul seti, sürgülü ve ayarlanabilir taşıma koluna sahip. Yani, havaalanında koşuşturmanıza, bavulunuzu zorlukla çekmenize artık son!

Sepette İndirimli Fiyatı 3.919,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fossil 123X Unisex Orta Boy Valiz

Fossil 123X Unisex Orta Boy Valiz

Üç kademeli çekçek sistemi sayesinde bavulun boyunu, kullanıcının boyuna göre ayarlayabilme özelliği, bu ürünü herkes için ideal bir seçenek haline getiriyor. 

İndirimli fiyatı 1.039,20 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendim paketleme güzeldi sorunsuz elime ulaştı tavsiye ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mark Bell 4 Tekerlekli Pilot Kabin Çantası

Mark Bell 4 Tekerlekli Pilot Kabin Çantası

Mark Bell'in 4 Tekerlekli Pilot Kabin Çantası, kompakt boyutları sayesinde günlük seyahatlerinizi daha pratik hale getirecek bir ürün. Bu çanta, işlevsel tasarımıyla, her türlü seyahat ihtiyacınıza yanıt verebilecek kapasiteye sahip. Özellikle iş seyahatlerinde, bu çantanın sunduğu rahatlık ve kullanım kolaylığı, seyahatlerinizi daha verimli hale getirebilir.

İndirimli fiyatı 1.439,20 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan valizlerin tamamına göz atmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?