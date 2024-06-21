Bodrum'da Skandal Olay: İş İnsanı Kaya Sabancı'yı Döverek Hastanelik Ettiler! Olayın Detayları Ortaya Çıktı
Bodrum'da Skandal Olay: İş İnsanı Kaya Sabancı'yı Döverek Hastanelik Ettiler! Olayın Detayları Ortaya Çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aralarında site içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık bulunan iş insanı Kaya Sabancı (71), site ve otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi. Sabancı hastaneye kaldırılırken, avukatı Ömer Reşat Kayran, 'Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci başlattık' dedi.
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Olay, saat 21.30 sıralarında Türkbükü Mahallesi'nde bulunan lüks bir otel ve site içerisinde meydana geldi.
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İddiaya göre, iş insanı Kaya Sabancı ve site sahibi Vedat Aşçı arasında site sorunları nedeniyle aralarında daha önceden kaynaklı anlaşmazlık yaşandı.
Kaya Sabancı, sitenin içerisindeki bir restoranın açılışına katılmak için alana doğru gitti. Kaya Sabancı, burada site sahibi Vedat Aşçı ve korumaları olduğu öğrenilen kişiler tarafından darbedildi.
Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Olaya karışanlar ile ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Kaya Sabancı’nın avukatı Ömer Reşat Kayran olayın detayları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
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Kaya Sabancı'nın kaptanı Kemal Kocaoğlan ise "Kaya Bey yere düşüyor. Bana telefon açtı, beni buradan al diye. Ben de olay yerine gittim. Kendisi küfretmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı" diye konuştu.
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