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Bir Savaşta Kalbinden Vurulmuş Gibi Hissettiren Şeyler Hakkında Duygularını Paylaşan Kişiler

Bir Savaşta Kalbinden Vurulmuş Gibi Hissettiren Şeyler Hakkında Duygularını Paylaşan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 10:35 Son Güncelleme: 12.07.2024 - 11:45

Bazen başınıza gelen bir olay kalbinizden vurulmuş gibi, ya da kalbinizi yerinden söküp almışlar gibi hissettirebilir. Sosyal medyada da bir kullanıcı ''Böyle hissettiren bir şey'' paylaşımıyla hepimizin kötü anılarını yeniden canlandırdı.

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Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kullanıcıların bazı kötü olaylara karşı hislerini bakın nasıl dile döktürdü👇

Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kullanıcıların bazı kötü olaylara karşı hislerini bakın nasıl dile döktürdü👇
twitter.com

Yalnız hissettiren nadir anlar.

Yalnız hissettiren nadir anlar.
twitter.com

Bazen affetmek de böyle hissettiriyor.

Bazen affetmek de böyle hissettiriyor.
twitter.com

Duygularımıza tercüman oldun.

Duygularımıza tercüman oldun.
twitter.com

🥹

🥹
twitter.com
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