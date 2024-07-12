Bir Savaşta Kalbinden Vurulmuş Gibi Hissettiren Şeyler Hakkında Duygularını Paylaşan Kişiler

Bazen başınıza gelen bir olay kalbinizden vurulmuş gibi, ya da kalbinizi yerinden söküp almışlar gibi hissettirebilir. Sosyal medyada da bir kullanıcı ''Böyle hissettiren bir şey'' paylaşımıyla hepimizin kötü anılarını yeniden canlandırdı.