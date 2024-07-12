Bir Savaşta Kalbinden Vurulmuş Gibi Hissettiren Şeyler Hakkında Duygularını Paylaşan Kişiler
Bir Savaşta Kalbinden Vurulmuş Gibi Hissettiren Şeyler Hakkında Duygularını Paylaşan Kişiler
Bazen başınıza gelen bir olay kalbinizden vurulmuş gibi, ya da kalbinizi yerinden söküp almışlar gibi hissettirebilir. Sosyal medyada da bir kullanıcı ''Böyle hissettiren bir şey'' paylaşımıyla hepimizin kötü anılarını yeniden canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kullanıcıların bazı kötü olaylara karşı hislerini bakın nasıl dile döktürdü👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnız hissettiren nadir anlar.
Bazen affetmek de böyle hissettiriyor.
Duygularımıza tercüman oldun.
🥹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlarda devam edebilirsiniz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın