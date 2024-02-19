Billie Eilish ve Sydney Sweeney 2024 People's Choice Ödüllerinde Dedikodu Yaparken Kameralara Yakalandı

Dün gece gerçekleştirilen 2024 People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) yine kırmızı halısından tören esnasındaki olaylara birçok olaya imza attı. Billie Eilish ve Sydney Sweeney'nin konuşması akıllara geçtiğimiz Altın Küre Ödüllerinde dedikodu yaparken kameralara yakalanan Taylor Swift ve Selena Gomez'i getirdi...