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Billie Eilish ve Sydney Sweeney 2024 People's Choice Ödüllerinde Dedikodu Yaparken Kameralara Yakalandı

Billie Eilish ve Sydney Sweeney 2024 People's Choice Ödüllerinde Dedikodu Yaparken Kameralara Yakalandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 17:36

Dün gece gerçekleştirilen 2024 People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) yine kırmızı halısından tören esnasındaki olaylara birçok olaya imza attı. Billie Eilish ve Sydney Sweeney'nin konuşması akıllara geçtiğimiz Altın Küre Ödüllerinde dedikodu yaparken kameralara yakalanan Taylor Swift ve Selena Gomez'i getirdi...

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Halkın Seçimi Ödülleri'nin 49'uncu töreni 18 Şubat 2024'te Kaliforniya, Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi.

Halkın Seçimi Ödülleri'nin 49'uncu töreni 18 Şubat 2024'te Kaliforniya, Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi.

Birçok yıldızın katıldığı gecede ünlüler halkın seçimleriyle ödüllerine kavuştu...

Birçok yıldızın katıldığı gecede ünlüler halkın seçimleriyle ödüllerine kavuştu...

Geceye katılan isimlerden biri de Sydney Sweeney ve gecede kendisine eşlik eden rol arkadaşı Glen Powell oldu.

Geceye katılan isimlerden biri de Sydney Sweeney ve gecede kendisine eşlik eden rol arkadaşı Glen Powell oldu.

Katıldığı her ödül töreninden eli dolu ayrılan Billie Eilish de geceye katılan isimlerdendi.

Katıldığı her ödül töreninden eli dolu ayrılan Billie Eilish de geceye katılan isimlerdendi.

Hatırlarsanız Altın Küre ödüllerinde Selena Gomez'in kankası Taylor Swift ile yaptığı dedikodu kameralara fena yakalanmıştı! Ne konuştukları merak edilen ve birçok tahmin yürütülen olay günlerce gündemde kalmıştı...

Hatırlarsanız Altın Küre ödüllerinde Selena Gomez'in kankası Taylor Swift ile yaptığı dedikodu kameralara fena yakalanmıştı! Ne konuştukları merak edilen ve birçok tahmin yürütülen olay günlerce gündemde kalmıştı...
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Geçtiğimiz gece bir Altın Küre faciası daha yaşandı ve törende yan yana oturan Billie ve Sydney ikilisi kameralara dedikodu yaparken yaklandı.

Geçtiğimiz gece bir Altın Küre faciası daha yaşandı ve törende yan yana oturan Billie ve Sydney ikilisi kameralara dedikodu yaparken yaklandı.

"Burada bazı tiktokçular var" diyen Billie Eilish ağzını kapatarak konuşsa da videoda sesi oldukça net şekilde duyuldu...

"Burada bazı tiktokçular var" diyen Billie Eilish ağzını kapatarak konuşsa da videoda sesi oldukça net şekilde duyuldu...

İşte o anlar👇

Gelen tepkilere bakalım👇

"tiktokçular veba gibi her yerde"

"tiktokçular veba gibi her yerde"
twitter.com
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"Sydney'nin yorumu kesinlikle doğru. Orada olmalarına gerek yok "

"Sydney'nin yorumu kesinlikle doğru. Orada olmalarına gerek yok "
twitter.com

"Billie Eilish'in tik toker salgını hakkında konuşması çok komik"

"Billie Eilish'in tik toker salgını hakkında konuşması çok komik"
twitter.com

"aslında bazı yetenekli tiktoker'lar var ama neden kötüleri davet ettiklerini bilmiyorum"

"aslında bazı yetenekli tiktoker'lar var ama neden kötüleri davet ettiklerini bilmiyorum"
twitter.com

"ondan daha fazla para kazanıyorlar bu arada"

"ondan daha fazla para kazanıyorlar bu arada"
twitter.com

"her Y kuşağının Z kuşağı tiktokçulara verdiği tepki gibi:"

"her Y kuşağının Z kuşağı tiktokçulara verdiği tepki gibi:"
twitter.com
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