Bilinçaltın Şu An Ne Yapıyor?

Gözlerini kapattığında sessizlik mi olur? Yoksa görünmeyen bir zihin trafiği mi başlar? Her an farkında olmadığın ama seni yönlendiren bir güç var: Bilinçaltın. Düşünmediğini sandığın şeyleri düşünür, farkında olmadığın duyguları yönetir, en karanlık korkularını saklar ve bazen de en parlak fikirlerini fısıldar. Uykudayken bile çalışır. Sen birini ilk görüşte seversin ya da bir ortamda sebepsiz bir huzursuzluk hissedersin... İşte orada, perde arkasında hep o vardır.

Peki, şu an bilinçaltın neyle meşgul?