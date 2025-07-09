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Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel: İstanbul Boğazı’nda Büyük Yıkım Kararı

Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel: İstanbul Boğazı’nda Büyük Yıkım Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 15:26 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 15:41

İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'in de aralarında olduğu 106 yapıdan 6'sındaki kaçak eklentiler için yıkım kararı verildi. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi.

Kaynak: https://www.haberturk.com/son-dakika-...
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Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.

Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Özellikle BebekArnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.

Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

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Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025
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Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Simit var kurabiye var

Artık herkes yapılan her işte akpnin çıkar sağladığını düşünüyor. İşin kötüsü hepsi haklı. :)

Osman kaya

bakınız burası çok önemli .👍🏻

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