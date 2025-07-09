Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel: İstanbul Boğazı’nda Büyük Yıkım Kararı

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.

Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.