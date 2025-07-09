Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel: İstanbul Boğazı’nda Büyük Yıkım Kararı
Kaynak: https://www.haberturk.com/son-dakika-...
İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'in de aralarında olduğu 106 yapıdan 6'sındaki kaçak eklentiler için yıkım kararı verildi. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025
Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025
Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025
Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025
Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Artık herkes yapılan her işte akpnin çıkar sağladığını düşünüyor. İşin kötüsü hepsi haklı. :)
bakınız burası çok önemli .👍🏻
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.