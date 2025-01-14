Barış Alper Aşkı Bitmiyor: Babasının Yanında Barış Alper’e “Kocam” Diyen Genç Kadın

Galatasaray’ın popüler oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın inanılmaz bir hayran kitlesi var. Genç kadınların dilinden düşmeyen Barış Alper, bir süre daha konuşulacak gibi. Bir genç kadın da babasıyla maç izlerken Barış Alper gol atınca “kocam” diyerek sevindi. Babası “kocam” ifadesini duyunca ise pek hoş karşılaşamadı. Gelin detaylara geçelim.
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Gol sevinciyle Barış Alper’e “kocam” diyen kızını duyan babası hemen ayaklanıp şakayla karışık “Ben sana kocayı göstereceğim” dedi.
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Peki ya siz Barış Alper’e olan hayranlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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