Barış Alper Aşkı Bitmiyor: Babasının Yanında Barış Alper’e “Kocam” Diyen Genç Kadın

Galatasaray’ın popüler oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın inanılmaz bir hayran kitlesi var. Genç kadınların dilinden düşmeyen Barış Alper, bir süre daha konuşulacak gibi. Bir genç kadın da babasıyla maç izlerken Barış Alper gol atınca “kocam” diyerek sevindi. Babası “kocam” ifadesini duyunca ise pek hoş karşılaşamadı. Gelin detaylara geçelim.