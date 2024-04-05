Bahar Dizisinin Son Bölümünde Yapılan Çekim Hatası Gündem Oldu!
Bahar Dizisinin Son Bölümünde Yapılan Çekim Hatası Gündem Oldu!
Demet Evgar başrolünde yer aldığı Bahar'ın son bölümünde yapılan çekim hatası dikkatlerden kaçmadı. Seyirciler hemen fark etti.
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Demet Evgar'ın uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü Bahar, adeta bu sezon televizyonlarımıza çiçek açtırdı. Böylesine renkli, iyi kalpli, hassas bir karakter sanırım uzun zamandır izlememiştik.
Dizinin her detayı ayrı güzel. Senaryosu, mekanlar, karakterler, kıyafetler bir bütün olarak sevdiğimiz bir proje oldu.
"Dr. Cha" dizisinden uyarlanan dizi reytinglerde de oldukça başarılı. Son olarak dizinin 8. bölümü yayınlandı. Yine Timur'a sinirden ellerimizi dişlediğimiz bir bölüm oldu.
Bölümde de bir çekim hatası dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Hatırlarsınız, Rengin'in ameliyatından çıkan Bahar, içine şüphe düştüğü için soluğu Timur'un yanında almıştı. O sırada yürürken üstüne gri bir bluz vardı.
Bu gri bluz ise Timur'un odasına geldiğinde beyaza döndü. Küçük ve klasik bir çekim hatası olsa da fark edildi.
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O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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