Bahar'daki Pskiyatr Tolga'dan Kendinizden Bir Parça Bulacağınız Nokta Atışı Tespitler!
Bahar'daki Pskiyatr Tolga'dan Kendinizden Bir Parça Bulacağınız Nokta Atışı Tespitler!
Bahar dizisine psikyatr Tolga karakteriyle katılan Emre Karayel hepimizi heyecanlandırmıştı. Dizinin yeni bölümünde psikiyatr Tolga hastane çalışanları ile terapi yaptı. Her seans ekrana verildi. Seanslarda psikiyatr Tolga'nın nokta atışı tespitleri hepimize ders oldu. Hayatın içinden karakterlere yer verilen dizide kendimizden bir parça bulduk. Sizler için o seanslarda konuşulanları derledik! Belki siz de yaranız olan bir soruna cevap bulabilirsiniz.
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1. Öncelikle dizideki Bahar karakteri ile başlayalım. Bahar ilişkisinde büyük yaralar almış ve güvensizlik duygusu ile boğuşan bir kadın. Güvensizlik duygusunun kaynağına ise terapide iniyor. Belki de birçok kişinin hayatında yaşadığı değersizlik duygusu ile bakın nasıl tanışmış ve içine nasıl da yer etmiş👇🏻
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2. Diziye damgasına vuran bir diğer terapi sahnesi ise Evren hocanın duygularını paylaştığı sahneydi. Doktorun tespiti ise herkesin ağzını açık bıraktı. Sizin hayatınızda da benzer bir durum var mı? Önce izleyelim👇🏻
3. Ve Doruk... Dizide yan rol olmasına rağmen Doruk'un neşeli hallerine pek bir alışkınız ancak duygu dünyasına indiğimizde dışarıdan bu kadar güçlü duran genç adamın kendini ve ailesini korumak için nasıl da hayatını etkilediğini gördük.👇🏻
4. Tolga'nın Evren'le sohbeti de manidardı. Çoğu zaman kızgınlıkla sarf ettiğimiz kelimeye bir de psikyatr gözüyle bakalım: "İnsan en çok ruhundan yaralanır"mış.
5. Bazen bitti zannederiz ama bilinçaltımızda o korku ve bağımlılık yaşamaya devam eder ya Bahar'da şu an öyle...
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6. Son olarak Timur ve onun kendi gözünden anlattığı hikayesinin Bahar'ın sesiyle açıklığa kavuşması. Narsistlerin oyununa gelmiyoruz, değil mi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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