Bahar'daki Pskiyatr Tolga'dan Kendinizden Bir Parça Bulacağınız Nokta Atışı Tespitler!

Bahar dizisine psikyatr Tolga karakteriyle katılan Emre Karayel hepimizi heyecanlandırmıştı. Dizinin yeni bölümünde psikiyatr Tolga hastane çalışanları ile terapi yaptı. Her seans ekrana verildi. Seanslarda psikiyatr Tolga'nın nokta atışı tespitleri hepimize ders oldu. Hayatın içinden karakterlere yer verilen dizide kendimizden bir parça bulduk. Sizler için o seanslarda konuşulanları derledik! Belki siz de yaranız olan bir soruna cevap bulabilirsiniz.