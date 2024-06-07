Aziz Yıldırım Onedio’ya Konuştu: "Hedef Ali Koç Değil Fenerbahçe"

'Yeniden aday olmaya karar vermemde en büyük neden, 2 Nisan’da stadımıza olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılan Fenerbahçelilerin yaşadıkları hayal kırıklığı, hatta mahcubiyetleridir. Sporcularımız Trabzon’da kendileriyle gurur duyacağımız bir mücadele verdiler. Çok önceden hazırlanmış bir senaryoyu Trabzon stadının çimlerine gömdüler. Teslim olmadılar ve tüm Fenerbahçelilerin gururu oldular. Orada yaşanan rezaletten sonra, bu yönetim bütün delegelerimizi olağanüstü kararlar almak üzere stadımıza topladı ve bütün Türkiye’de Fenerbahçe’nin uğradığı haksızlıklara baş kaldıracağı, gücünü göstereceği beklentisi oluştu. Peki ne oldu? Ne olduğunu kimse bilmiyor. Şurası kesin, maça çıkmama kararı yönetim kurulu kararıyla alınabilecekken, yönetim bu kadarcık sorumluluğu alabilecek cesareti gösteremedi ve sorumluluğu genel kurula attı. O tablodan çıkan sonuç şuydu; bu heyetin Fenerbahçe’yi temsil etme ve yönetme liyakati yoktur. Sporcularımızın gösterdiği cesaret ve mücadele kararlılığının kırıntısını gösteremeyen bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Sonunda mücadele etmeden teslim olan bir yönetim var Fenerbahçe’de. Sürekli mazeretler öne süren bir yönetim.'