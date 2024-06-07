Aziz Yıldırım Onedio’ya Konuştu: "Hedef Ali Koç Değil Fenerbahçe"
Aziz Yıldırım Onedio’ya Konuştu: "Hedef Ali Koç Değil Fenerbahçe"
Fenerbahçe’de gözler hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurula çevrildi. Genel kurulda Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe Başkanı olmak için yarışacak. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı.
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Aziz Yıldırım, ‘’Aday oldum çünkü Fenerbahçelilerin utandırılmasına gönlüm razı gelmiyor’’ dedi. Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
‘’Sonunda mücadele etmeden teslim olan bir yönetim var Fenerbahçe’de.’’
‘’Bu yönetim kendi üstlenemediği sorumluluğu 19 yaşın altındaki gençlerin omuzlarına yıkarak bütün Fenerbahçelileri utandırmıştır.’’
‘’Eğer Ali Bey hedefte olsaydı, sadece Fenerbahçe’ye değil şirketlerine de müdahale edilirdi.’’
‘’Daha adaylığımla Fenerbahçe kazanmaya başladı.’’
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‘’Bizim en kolay maçlarımız, deplasmanda Galatasaray’ı yendiğimiz maçlar olacak.’’
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