AVM Gibi Yerlerde Tuvalet Kapılarının Altında Boşluk Olmasının "Aa Bu Yüzden miymiş?" Dedirten Sebepleri

Umumi tuvaletlerdeki bu yarım kapalı tasarım ilk bakışta rahatsız edici gelse de aslında oldukça pratik nedenlere dayanıyor. Peki neden tam kapalı bir alan yerine bu şekilde açık bırakılıyor? Bu tercih, sadece inşaat maliyetlerinden ibaret değil, aksine hijyenden güvenliğe kadar bir dizi önemli amaca hizmet ediyor. Belki de bu nedenleri öğrendikten sonra bakış açınız değişebilir. Haydi gelin anlatalım!

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