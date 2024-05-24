"Asoka Makeup" Akımı TikTok'ta Zirveye Ulaşırken Akıma Türk Rüzgarı Esti!

TikToK'ta izlenme rekorları kıran Asoka makyaj akımı Türkiye'de de zirveye ulaştı. Yüksek takipçili TikTokerlar arasında adeta 'kim daha iyi?' yarışına sebep oldu. Ünlü isimler paylaştıkları videolarla büyük beğeni topladı. Peki sizce hangisi daha iyi?
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@camilapudim isimli TikTok kullanıcısının yüklediği Asoka makyajı videosu beğeni rekorları kırdı. Video akım haline geldi ve neredeyse tüm dünyaya yayıldı.
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Aybüke Çangal ile başlayalım. Boynuna yaptırdığı "Çakal" dövmesiyle tanıdığımız, ardından da Kısmetse Olur yarışmasıyla bilinen Aybüke, akıma katılan isimlerden oldu. Şu an için Türkiye'den akıma katılıp en çok beğeniyi alan isim oldu.
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Yaren Alaca da Asoka akımını yılların tecrübesiyle yerine getirmiş bir diğer TikTok fenomenimiz. Yine güzelliğinden gözlerimizi kamaştırdı.
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Kısmetse Olur'un parlayan isimlerinden Elif Nur Yel de akıma katılan isimlerden oldu. Videoyu çekerken zorlandığını, ilk çektiği video içine sinmediği için paylaşmadığını açıkladı. Bu açıklamalarından sonra Elif'in videosuna takipçileri tarafından beğeni ve destek yağdı.
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Peki sizce hangisi daha iyi? Yorumlarda buluşalım.
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