"Asoka Makeup" Akımı TikTok'ta Zirveye Ulaşırken Akıma Türk Rüzgarı Esti!

TikToK'ta izlenme rekorları kıran Asoka makyaj akımı Türkiye'de de zirveye ulaştı. Yüksek takipçili TikTokerlar arasında adeta 'kim daha iyi?' yarışına sebep oldu. Ünlü isimler paylaştıkları videolarla büyük beğeni topladı. Peki sizce hangisi daha iyi?