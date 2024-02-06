Arkadaşıyla Gittikleri Kafede Bir Grup Erkeğin Tacizine Uğrayan Kadın Korku Dolu Anları Anlattı!
Arkadaşıyla Gittikleri Kafede Bir Grup Erkeğin Tacizine Uğrayan Kadın Korku Dolu Anları Anlattı!
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TikTok'ta bir kullanıcı ders çalışmak için arkadaşıyla birlikte gittikleri kafede tacize uğradığı anları anlattı.
"@cemrekayaa_" adlı kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yaşadığıma lanet ettiğim bir olayı anlatacağım" diye söze girdi.
"Anlatırsam belki biraz rahatlarım" diyen kullanıcı, o akşam evlerinin yakınlarındaki ünlü bir kahve zincirine ders çalışmaya gittiklerini söyledi.
Oturdukları masada, onun tabiriyle kafayı gömüp, ders çalışırken bir grup erkeğin kafenin dışından kendilerini izlediğini fark ettiklerini belirtti.
Camın dışından genç kadınları izleyen bu erkek grubunun aslında dışarı çıktıklarında da orada olduklarını söyleyen kullanıcı, "Aslında bir süredir bizi takip ediyorlarmış" dedi.
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Daha sonra yanlarındaki masaya gelip oturduklarını ifade eden kullanıcı, "Aralarındaki 35-40 yaşlarındaki adam gözünü dikip bana bakmaya başladı. Rahatsız olduğumu belli ettim ama önüne dönmedi" dedi.
O sırada yanındaki arkadaşına da mesaj atıp bir şeylerin ters gittiğini anlatmaya çalıştığını söyledi.👇🏻
Ancak durum değişmeyince "Birine mi benzettiniz?" diye sormuş. Adamlar kendi aralarında gülüşmeye ve konuşmaya devam etmiş.
Kadınlar rahatsız olup toparlanmaya başlayınca ise onlar da kalkmış ve kapıda kadınların çıkmasını beklemişler.
"Ellerim titriyordu" diyen kullanıcı saatlerce tacizcilerin gitmesini beklediklerini ve ortalıkta kimse kalmayınca dışarı çıktıklarını söyledi. Ancak durum hiç de öyle değildi.
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Adamlar beyaz bir arabanın içinden kadınları gözetlemeye devam ediyorken durumu şans eseri fark ettiklerini söylüyorlar. Sonrasında ise hemen polisi aradığını ifade eden kadın, "Polisler hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi" dedi.
"Polisler ilk olarak 'Fiziksel bir temas oldu mu?' diye sordular. 'Hayır' deyince hiçbir şey yapmadılar" diyen kullanıcı, "Yalnızca bize eve kadar eşlik ettiler. Bir şey olursa beni arayabilirsiniz, diye de numaralarını verdiler" dedi.
Polisler arabanın içindekilere burada ne yaptıklarını sorduklarında ise "Alkollüyüz. Kuzenimizi bekliyoruz" cevabını almışlar. Kadınlar suç duyurusunda bulunmak istediklerini ancak çevrelerinden aldıkları bilgiye göre, bunun cezası olmadığını yalnızca tacizcilere isimlerini öğreteceğini aktardılar.
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