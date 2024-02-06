Arkadaşıyla Gittikleri Kafede Bir Grup Erkeğin Tacizine Uğrayan Kadın Korku Dolu Anları Anlattı!

TikTok'ta '@cemrekayaa_' adlı kullanıcı geçtiğimiz günlerde bir kafeye arkadaşıyla birlikte ders çalışmak için gittiğinde yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Genç kadınlar bir grup erkeğin tacizine uğradı, sonrasında yaşananları dinlerken ise gerim gerim gerildik!