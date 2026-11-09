Ara Tatil Öncesi Şehirler Arası Otobüs Biletlerinin Yarısı Tükendi: Seferler 27 Bine Çıkacak
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16 Kasım'da başlayacak birinci dönem ara tatili öncesinde şehirler arası otobüs biletlerine talep arttı. Satışa sunulan biletlerin yarısı tükenirken otobüs firmaları günlük sefer sayısını 27 bine çıkarmaya hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yolcuları biletlerini erkenden almaları konusunda uyardı.
Otobüs biletlerinin yarısı şimdiden tükendi.
Günlük seferler 27 bine kadar çıkacak.
Dönüşte 21 ve 22 Kasım yoğun olacak.
Sürücülere dinlenme ve bakım uyarısı yapıldı.
Yolculara kemer ve kış lastiği hatırlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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