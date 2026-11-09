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Ara Tatil Öncesi Şehirler Arası Otobüs Biletlerinin Yarısı Tükendi: Seferler 27 Bine Çıkacak

Ara Tatil Öncesi Şehirler Arası Otobüs Biletlerinin Yarısı Tükendi: Seferler 27 Bine Çıkacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 20:05
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16 Kasım'da başlayacak birinci dönem ara tatili öncesinde şehirler arası otobüs biletlerine talep arttı. Satışa sunulan biletlerin yarısı tükenirken otobüs firmaları günlük sefer sayısını 27 bine çıkarmaya hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yolcuları biletlerini erkenden almaları konusunda uyardı.

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Otobüs biletlerinin yarısı şimdiden tükendi.

Otobüs biletlerinin yarısı şimdiden tükendi.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin beklediği birinci dönem ara tatiline sayılı günler kala şehirler arası otobüs yolculuklarında hareketlilik başladı. Özellikle memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet talepleri artarken otobüs firmalarında satışa sunulan biletlerin yarısı tükendi. TOF Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını hatırlatarak sektördeki yoğunluğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz.”

Günlük seferler 27 bine kadar çıkacak.

Günlük seferler 27 bine kadar çıkacak.

Türkiye genelinde 343 otobüs firması yaklaşık 8 bin otobüsle hizmet veriyor. Normal dönemlerde 22 bin civarında olan günlük sefer sayısı, bayram ve tatil gibi yoğun dönemlerde 27 bine kadar yükseliyor. Ara tatil döneminde de yolcu yoğunluğuna bağlı olarak sefer sayılarının artırılması bekleniyor. Sektör, özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki kentlere yapılacak yolculuklarda yoğunluk yaşanacağını öngörüyor.

Dönüşte 21 ve 22 Kasım yoğun olacak.

Dönüşte 21 ve 22 Kasım yoğun olacak.

Ara tatil 20 Kasım'da tamamlanacak ve öğrencilerin, çalışanların ve ailelerin dönüş yolculuklarına başlamasıyla özellikle 21 ve 22 Kasım tarihlerinde bilet talebinin artacağı tahmin ediliyor. Otobüs terminallerinde tatilin sona ermesine yakın günlerde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yıldırım, dönüş yolculuklarında bilet sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlara önceden rezervasyon ve satın alma işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ederek şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz.”

Sürücülere dinlenme ve bakım uyarısı yapıldı.

Sürücülere dinlenme ve bakım uyarısı yapıldı.

Ara tatil döneminde artacak trafik yoğunluğunun kazalara davetiye çıkarmaması için sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda sürücülerin dinlenmiş ve uykularını almış şekilde direksiyon başına geçmesi büyük önem taşıyor. Yıldırım, yoğun dönemlerde yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek otobüs şoförlerinin yola çıkmadan önce gerekli dinlenme sürelerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Araçların teknik kontrollerinin ve periyodik bakımlarının eksiksiz yapılmasının da kazaların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldırım, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemini hatırlattı.

Yolculara kemer ve kış lastiği hatırlatıldı.

Yolculara kemer ve kış lastiği hatırlatıldı.

Ara tatil nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu. Otobüs yolculuklarında emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken yolcuların seyahat boyunca kemerlerini takmaları istendi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış şartlarının etkisini artırabileceği güzergahlarda araçların mevsim koşullarına uygun olması, kış lastiği kullanımı ve araçların teknik bakımlarının tamamlanması gerekiyor. Sektör temsilcileri, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik güvenliği konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini belirtiyor ve gidiş ile dönüş tarihlerinin önceden planlanmasını öneriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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