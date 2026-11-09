Ara Tatil Öncesi Şehirler Arası Otobüs Biletlerinin Yarısı Tükendi: Seferler 27 Bine Çıkacak

Ara tatil 20 Kasım'da tamamlanacak ve öğrencilerin, çalışanların ve ailelerin dönüş yolculuklarına başlamasıyla özellikle 21 ve 22 Kasım tarihlerinde bilet talebinin artacağı tahmin ediliyor. Otobüs terminallerinde tatilin sona ermesine yakın günlerde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yıldırım, dönüş yolculuklarında bilet sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlara önceden rezervasyon ve satın alma işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ederek şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz.”