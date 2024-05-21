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Apple Ürünlerinde %40'a Varan İndirimlerin Yer Aldığı Apple Marka Haftası Başladı!

etiket Apple Ürünlerinde %40'a Varan İndirimlerin Yer Aldığı Apple Marka Haftası Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.05.2024 - 13:38 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 13:39

Apple Marka Haftası kapsamında Amazon'da Apple ürünlerinde %40'a varan indirimler başladı. 20-26 Mayıs tarihlerinde geçerli olan bu özel etkinlikte, iPhone'dan iPad'e kadar birçok Apple ürününü indirimli fiyatlarla satın alma fırsatınız olacak. Bu muhteşem fırsatı değerlendirerek ihtiyaç duyduğunuz Apple ürünlerini uygun fiyatlarla alabilirsiniz. 

Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm

Apple Watch serisinin göz bebeği olan Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm, Apple Haftası'na özel %14 indirimle burada.

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) Natürel Titanyum

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) Natürel Titanyum

Eğer iPhone 15 serisini keşfetmek ve bu teknoloji harikasıyla tanışmak için bir fırsat kolluyorsanız, beklediğiniz o an geldi.

%2 indirimle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Apple iPhone 14 (512 GB)

Apple iPhone 14 (512 GB)

En çok tercih edilen iPhone modellerinden biri olan Apple iPhone 14, 512 GB'lik seçeneği ile indirimin öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

AirPods Pro (2. nesil) sunduğu olağanüstü ses kalitesi, önceki nesle göre iki kat daha güçlü Aktif Gürültü Engelleme, gelişmiş Şeffaf mod, çok daha etkileyici Uzamsal Ses deneyimi ile tanışmak için bu indirim tam size göre!

Linkini buraya bıraktım.

İndirimde yer alan Apple ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Apple 2023 M3 çipli iMac Hepsi-Bir-Arada Masaüstü Bilgisayar

Apple 2023 M3 çipli iMac Hepsi-Bir-Arada Masaüstü Bilgisayar

Apple'ın en son teknolojik harikası olan M3 çipi, iMac ve Macbook'larda yerini alarak, kullanıcılarına yüksek performanslı bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Bu güçlü çip, özellikle yüksek performans gerektiren işlemler için ideal bir seçenek oluşturuyor. İster yoğun bir grafik tasarım işi, ister karmaşık bir kodlama süreci olsun, M3 çipli iMac, tüm bu işlemleri sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesine sahip.

%8 indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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Apple AirTag

Apple AirTag

Çok yönlü kullanım fırsatı sayesinde artık kaybetmek sizin için problem olmaktan çıkıyor. 

919 TL indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Apple AirPods Kablosuz Şarj Kutusu

Apple AirPods Kablosuz Şarj Kutusu

Apple AirPods 1. ve 2. nesil ile uyumlu kablosuz şarj kutusu %39 indirimle burada.

İndirimde yer alan Apple ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Amazon kalitesi şaşırtmıyor indirimde aldım orijinal ürün teşekkürler.

Apple 2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 128 GB)

Apple 2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 128 GB)

iPad Pro'nun 4. nesil, M2 çipi ile yüksek performans sağlayan bu güçlü cihaz, profesyonel gereksinimlerinizi karşılamak için mükemmel bir seçenektir. İster iş için, ister kişisel kullanım için olsun, bu cihazın sunduğu özellikler ve yetenekler, her türlü ihtiyacınızı karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard

Kendine özgü tasarımı ve işlevselliği ile öne çıkan Magic Keyboard, iPad kullanıcıları için vazgeçilmezler arasında. 

%40 indirimiyle burada sizi bekliyor.

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