Apple Ürünlerinde %40'a Varan İndirimlerin Yer Aldığı Apple Marka Haftası Başladı!
Apple Ürünlerinde %40'a Varan İndirimlerin Yer Aldığı Apple Marka Haftası Başladı!
Apple Marka Haftası kapsamında Amazon'da Apple ürünlerinde %40'a varan indirimler başladı. 20-26 Mayıs tarihlerinde geçerli olan bu özel etkinlikte, iPhone'dan iPad'e kadar birçok Apple ürününü indirimli fiyatlarla satın alma fırsatınız olacak. Bu muhteşem fırsatı değerlendirerek ihtiyaç duyduğunuz Apple ürünlerini uygun fiyatlarla alabilirsiniz.
Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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