Anadolu Grubu Özbekistan’daki 4. Coca Cola Fabrikasını Semerkant Şehrinde Açtı!

CCI, Orta Asya'nın tamamını kapsayan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olmak üzere 6 ülkede şişeleyici faaliyetlerinde bulunuyor. CCI’ın Orta Asya’da, Özbekistan’da açılışını yaptığı son fabrika sayısı 10’a yükselirken, bölgede yaklaşık 3 bin 400 çalışanı bulunuyor. Özbekistan’da ilk olarak 1994 yılında başlayan Coca-Cola şişeleme faaliyetleri, 2021 yılında CCI çatısı altına girdi. CCI’ın Özbekistan’da Taşkent, Namangan, Urgenç ve son olarak da Semerkant’ta yeni açılan üretim tesisiyle birlikte 4 fabrikası bulunmaktadır. Coca-Cola İçecek'in Semerkant fabrikasına yapacağı yatırım toplam 112 milyon ABD Doları bulacak. CCI, 2021’de operasyonlarına başladığından bu yana satış hacmini yaklaşık iki katına çıkardı. CCI’ın Özbekistan’daki büyüme stratejisinde yeni fabrika ve altyapı yatırımlarının yanı sıra, yeni üretim hattı ve soğutucu yatırımları ile çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları yer alıyor.

Özbekistan'da, The Coca-Cola Company'den satın alınan konsantre hariç, tedariğin yüzde 86'sı yerel olarak Özbek işletmelerinden yapılıyor. Coca-Cola Sisteminin ülke ekonomisine katkısı şu anda ülkenin GSYH'sinin yüzde 0,5'ine denk geliyor. Yeni açılan CCI Semerkand fabrikası bölgeye 300 yeni iş imkânı sağlayacak.

CCI Özbekistan HoReCa sektöründe atık geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve sektörün çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında; HoReCa, dijital bir platform üzerinden, toplanan PET şişeleri doğrudan geri dönüşüm firmalarına satabilmekte, geri dönüşüm firmaları da hem verimli rota planlaması ile lojistik harcamalarını azaltmakta hem de daha kaliteli bir ham maddeye daha az ödeme yapmaktadır. 2023 yılı içinde proje kapsamında 120 HoReCa noktasından toplanan toplam 5 ton PET şişe geri dönüşüme gönderildi.