Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in Kül Filmindeki Sevişme Sahnesi Yürekleri Hoplattı!
Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in Kül Filmindeki Sevişme Sahnesi Yürekleri Hoplattı!
Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Kül filmine Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.
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Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in başrolü paylaştığı Netflix'in yeni Türk filmi Kül, 9 Şubat'ta izleyiciyle buluştu.
Gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hikayesini izlediğimiz Kül son zamanların dikkat çeken projeleri arasında.
Mehmet Günsür'ün da başarılı performansıyla yer aldığı filme ise Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.
Son Yaz dizisinde birlikte rol alan ikilinin ateşli sevişme sahnesi görenlerin yüreğini adeta hoplattı.
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