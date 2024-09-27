Almanya, Türk Vatandaşı Olan Sığınmacılar İçin Harekete Geçti: Her Hafta 500 Kadar Kişi Sınır Dışı Edilecek
Almanya, Türk Vatandaşı Olan Sığınmacılar İçin Harekete Geçti: Her Hafta 500 Kadar Kişi Sınır Dışı Edilecek
Almanya, Türk vatandaşı sığınmacılar için harekete geçti. Ülke basınında çıkan haberlere göre, ilk etapta 200 kişi sınır dışı edilecek ve bu sayı zamanla haftada 500’e kadar yükselebileceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman basınında çıkan haberlere göre, Türkiye, bunun karşılığında kısa vadede Almanya’ya vize randevularında iyileşme, uzun vadede ise Almanya’ya vize serbestisi talep ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine göre, ilk etapta toplam 200 Türk vatandaşı, çeşitli tarifeli seferlerle Türkiye’ye gönderilecek. Habere göre, 13 bin 500'ü aşkın Türk vatandaşının Almanya'dan ayrılması konuşuluyor. 2023 yılında sadece tarifeli uçuşlarla 871 Türk vatandaşı Almanya'dan sınır dışı edilmişti. 10 binden fazla kişinin ise ülkede kalmasına müsamaha gösterildiği, bunun bir sebebinin seyahat belgelerinin eksikliği olduğu açıklanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın