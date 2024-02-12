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Alkolü Fazla Kaçıran Giresunspor Başkanı Dev Şişeyle Yarı Çıplak Dans Etti

Alkolü Fazla Kaçıran Giresunspor Başkanı Dev Şişeyle Yarı Çıplak Dans Etti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 16:18

TFF 1. Lig ekiplerinden olan ve ligde zor günler geçiren Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın arkadaşlarıyla eğlendiği sırada alkolü fazla kaçırıp elinde dev şişeyle yaptığı dans gündem oldu.

Kaynak, 1

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor pek de parlak günler yaşamıyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor pek de parlak günler yaşamıyor.

Küme düşmeye en yakın aday olan Giresunspor ligde en yakın rakibi Altay'ın altı puan gerisinde, 7 puanla yer alıyor.

Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir eğlence sırasında kaydedilen görüntüleri ise olay oldu.

Kullanıcılar ise bu görüntülere farklı şekillerde yaklaştılar.

Kullanıcılar ise bu görüntülere farklı şekillerde yaklaştılar.
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En çok dile getirilen konulardan biri de takımın gidişatı oldu.

En çok dile getirilen konulardan biri de takımın gidişatı oldu.
twitter.com
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Kulübün eski başkanlarından birinin torunu da görüntüleri bu şekilde yorumladı.

Kulübün eski başkanlarından birinin torunu da görüntüleri bu şekilde yorumladı.
twitter.com

Başkanın dansına ilişkin taraftar ve kullanıcılardan farklı yorumlarda bulunurlarken Nahid Ramazan Yamak'tan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Başkanın dansına ilişkin taraftar ve kullanıcılardan farklı yorumlarda bulunurlarken Nahid Ramazan Yamak'tan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Odatv'ye konuşan Nahid Ramazan Yamak görüntülerin yıllar önce çekilen eski görüntüler olduğunu, şimdi kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar ve başarısızlıklar sonucunda servis edildiğini söylerken söz konusu zamanda kulüp başkanı olmadığını da dile getirdi. Yamak görüntülerin çekildiği dönemde kulüple bir bağı bulunmadığını, yalnızca bir maçtan sonraki sevinç görüntüleri olduğunu söyledi.

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