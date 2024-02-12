Alkolü Fazla Kaçıran Giresunspor Başkanı Dev Şişeyle Yarı Çıplak Dans Etti
Alkolü Fazla Kaçıran Giresunspor Başkanı Dev Şişeyle Yarı Çıplak Dans Etti
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor pek de parlak günler yaşamıyor.
Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir eğlence sırasında kaydedilen görüntüleri ise olay oldu.
Kullanıcılar ise bu görüntülere farklı şekillerde yaklaştılar.
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En çok dile getirilen konulardan biri de takımın gidişatı oldu.
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Kulübün eski başkanlarından birinin torunu da görüntüleri bu şekilde yorumladı.
Başkanın dansına ilişkin taraftar ve kullanıcılardan farklı yorumlarda bulunurlarken Nahid Ramazan Yamak'tan da konuya ilişkin açıklama geldi.
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