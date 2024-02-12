Alkolü Fazla Kaçıran Giresunspor Başkanı Dev Şişeyle Yarı Çıplak Dans Etti

Odatv'ye konuşan Nahid Ramazan Yamak görüntülerin yıllar önce çekilen eski görüntüler olduğunu, şimdi kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar ve başarısızlıklar sonucunda servis edildiğini söylerken söz konusu zamanda kulüp başkanı olmadığını da dile getirdi. Yamak görüntülerin çekildiği dönemde kulüple bir bağı bulunmadığını, yalnızca bir maçtan sonraki sevinç görüntüleri olduğunu söyledi.