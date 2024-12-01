AKP'li Efkan Ala, "Suriye'de Esad'a Destek Olalım" Açıklaması Yaptı
AKP'li Efkan Ala, "Suriye'de Esad'a Destek Olalım" Açıklaması Yaptı
Suriye'de 'muhalif' kimliği ile HTŞ'nin Suriye ordusu ile yeniden savaşmaya başlaması sonucunda sınırımızda hareketli saatler yaşanıyor. Suriye'de gerçekleşecek her durum Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan geldi. Ala, Esad'a destek olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi. Partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Ala, Ortadoğu'da batının hedefsiz, plansız bir işinin olamayacağını savundu. Efkan Ala, Türkiye'nin Suriye konusundaki görüşlerine de değindi.
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AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
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Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan Ala, "Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz." dedi.
Ala, "Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına ve memleketlerine dönebilmeleri için orada yaşanabilir bir Suriye inşa etmek gerekiyor." dedi.
Türkiye'nin amacının da "inşa" yönünde olduğunu söyleyen Efkan Ala, "Bizim çabamız da bu inşa yönünde. Tüm çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz" dedi.
Suriye'deki terör örgütlerine de değinen Ala, Suriye'ye yardım edebileceklerini söyledi. Ala, "Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız. Bunu hep söylüyorum" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Şaka gibi 🤢
Suriye'yi destekledikleri kadar ülkemizi destekleseler bambaşka olurduk... 😡😡😡
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