AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın Seçmene El Harekete Çektiği Anlar

AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın seçim çalışmaları esnasında, Bandırmalı seçmenlerle bir araya geldiği sırada yaptığı hareket dikkat çekti. Kendisiyle diyaloğa giren bir seçmenin söylediklerine karşı el hareketi çeken ve 'Nah' diyen Öztaylan'ın videosu gündem oldu.