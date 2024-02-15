AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın Seçmene El Harekete Çektiği Anlar
AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın Seçmene El Harekete Çektiği Anlar
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerin belediye başkanı adaylarının seçim çalışmaları oldukça yakından takip ediliyor.
Daha önce de Bandırma Belediye Başkanlığı görevini üstlenen, aynı zamanda üç dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Cemal Öztaylan, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı son videoda, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın, seçmenle girdiği diyaloğun ardından el hareketi yaptığı görülüyor.
Öztaylan ardından seçmenin cevabı karşısında el hareketi çekerek "nah" diyor.
İşte AK Parti Bandırma Belediye Başkan dayı Cemal Öztaylan'ın el hareketi çektiği anlar:
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