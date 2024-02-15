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AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın Seçmene El Harekete Çektiği Anlar

AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan'ın Seçmene El Harekete Çektiği Anlar

AK Parti
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 09:34

AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın seçim çalışmaları esnasında, Bandırmalı seçmenlerle bir araya geldiği sırada yaptığı hareket dikkat çekti. Kendisiyle diyaloğa giren bir seçmenin söylediklerine karşı el hareketi çeken ve 'Nah' diyen Öztaylan'ın videosu gündem oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerin belediye başkanı adaylarının seçim çalışmaları oldukça yakından takip ediliyor.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerin belediye başkanı adaylarının seçim çalışmaları oldukça yakından takip ediliyor.

AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan da bu isimlerden bir tanesi.

Daha önce de Bandırma Belediye Başkanlığı görevini üstlenen, aynı zamanda üç dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Cemal Öztaylan, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce de Bandırma Belediye Başkanlığı görevini üstlenen, aynı zamanda üç dönem Balıkesir Milletvekilliği yapan Cemal Öztaylan, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı son videoda, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın, seçmenle girdiği diyaloğun ardından el hareketi yaptığı görülüyor.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı son videoda, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın, seçmenle girdiği diyaloğun ardından el hareketi yaptığı görülüyor.

Bir seçmenle girdiği diyalog esnasında önce '1 dönüm tarlanın fiyatı kaç para? 5 milyon! Ne öyle?' dediği duyuluyor.

Öztaylan ardından seçmenin cevabı karşısında el hareketi çekerek "nah" diyor.

Öztaylan ardından seçmenin cevabı karşısında el hareketi çekerek "nah" diyor.

İşte AK Parti Bandırma Belediye Başkan dayı Cemal Öztaylan'ın el hareketi çektiği anlar:

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