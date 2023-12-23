Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alındı
Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alındı
Ağrı Valiliği, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ’ın gözaltına alındığını duyurdu.
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Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara istinaden açıklama yapılması gereğinin duyulduğu bildirildi.
Kentte görev yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ hakkında ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlandığı ve gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
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