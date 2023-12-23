Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Çocuklara Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alındı

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca 20.12.2023'te 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan derhal soruşturmaya başlanmıştır. Ele geçirilen CD'de yer alan mesaj ve kayıtlarda mağdur olduğu değerlendirilen çocukların ifadeleri uzman pedagog eşliğinde alınmıştır. Olayda adı geçen şüpheli E.K'nin yakalanarak gözaltına alınması talimatı üzerine şüpheli, bugün kolluk görevlilerince gözaltına alınmıştır. İdari makamlarca başlatılan soruşturma kapsamında E.K. açığa alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir.'