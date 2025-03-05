Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Detaylar Belli Oldu
Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Detaylar Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Bu olay sonrası haklarında hazırlanan iddianamelerin detayları belli oldu.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede maç yayınları esnasında stadyumdaki reklam panoları ile sanal yerleştirmeler yapılarak yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara verildiği ifade edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Acun Ilıcalı, Steven Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkındaki iddianame tamamlandı.
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Hazırlanan iddianamenin de detayları ortaya çıktı.
İddianamede bu yöntemle sanal bahis reklamı yapıldığı belirtilen maçlar, tarihleri ve bahis sitelerinin isimleri de yer aldı.
Şüpheli isimler ise ifadelerinde maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut kulüp tarafından temin edildiğini, yapılan sözleşme kapsamında maç yayınlarını müdahale etmeden vermekle mükellef olduklarını savundu.
Hakkında iddianame hazırlanan bir diğer iş insanı Saadet Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için aynı suçlamayla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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