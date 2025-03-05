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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Detaylar Belli Oldu

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Detaylar Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 19:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Bu olay sonrası haklarında hazırlanan iddianamelerin detayları belli oldu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede maç yayınları esnasında stadyumdaki reklam panoları ile sanal yerleştirmeler yapılarak yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara verildiği ifade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Acun Ilıcalı, Steven Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkındaki iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Acun Ilıcalı, Steven Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkındaki iddianame tamamlandı.

Hazırlanan iddianamenin de detayları ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamenin de detayları ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede maç yayınları esnasında stadyumdaki reklam panoları ile sanal yerleştirmeler yapılarak yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara verildiği belirtildi.

İddianamede bu yöntemle sanal bahis reklamı yapıldığı belirtilen maçlar, tarihleri ve bahis sitelerinin isimleri de yer aldı.

İddianamede bu yöntemle sanal bahis reklamı yapıldığı belirtilen maçlar, tarihleri ve bahis sitelerinin isimleri de yer aldı.

İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli isimler ise ifadelerinde maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut kulüp tarafından temin edildiğini, yapılan sözleşme kapsamında maç yayınlarını müdahale etmeden vermekle mükellef olduklarını savundu.

Şüpheli isimler ise ifadelerinde maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut kulüp tarafından temin edildiğini, yapılan sözleşme kapsamında maç yayınlarını müdahale etmeden vermekle mükellef olduklarını savundu.

Bu maçlarda ekranlara yansıyan reklamlardan yayıncı kuruluş olarak herhangi bir gelir elde etmediklerini belirten şüpheliler, yasa dışı bahis reklamlarının maç esnasından sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle birçok yayıncının maçları bu şekilde yayınlamak durumunda kaldıklarının altını çizdi.

İddianamede Acun Ilıcalı’nın bu ifadelerine yanıt olarak ise “Söz konusu yayınların ülkemize erişimi medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Kişiler, yasaların amir hükümleri doğrultusunda her halükarda mevzuatta yer alan ilkelere uygun bir şekilde yayın yapmakla sorumludur” dedi.

Hakkında iddianame hazırlanan bir diğer iş insanı Saadet Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için aynı suçlamayla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hakkında iddianame hazırlanan bir diğer iş insanı Saadet Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için aynı suçlamayla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sadettin Saran da ifadesinde, Acun Ilıcalı’yla benzer bir savunma yaptı. Saran, suçlamaya konu olan maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da kulüp tarafından servis edildiğini, sözleşme kapsamında yayınları müdahalesiz şekilde servis etmekle mükellef olduklarını vurguladı.

Saran, maç yayınlarını sağlayan kuruluş ya da kulüplerden yayın içeri hakkında bilgi almadıklarını belirtirken, bu yayınlarda verilen reklamlardan da hiçbir gelir elde etmediklerini ve bu yayınlara mevcut teknolojik imkanlarla müdahale etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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