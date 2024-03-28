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Açıklama Geldi! Hz. Meryem Olduğunu İddia Eden Kadının Görüntüleri Gündem Oldu!

Açıklama Geldi! Hz. Meryem Olduğunu İddia Eden Kadının Görüntüleri Gündem Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
28.03.2024 - 09:17

Bir kadın kendisinin Hz. Meryem olduğunu iddia ederek şeyhliğini ilan etti. Kadının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü ise gündem oldu.

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Türkiye'de her ay neredeyse yeni bir mehdiyle karşılaşıyoruz. Çoğunun bir süre sonra dolandırıcı olduğu ortaya çıksa da bazıları kendisine müridler bularak işi arşa çıkarmayı başarıyor.

Türkiye'de her ay neredeyse yeni bir mehdiyle karşılaşıyoruz. Çoğunun bir süre sonra dolandırıcı olduğu ortaya çıksa da bazıları kendisine müridler bularak işi arşa çıkarmayı başarıyor.

O mehdilerden en çok bilinenlerden biri de Meryem oğlu İsa’’ olduğunu ileri süren Hasan Mezarcı. Kendisi belgesellere bile konu oldu.

O mehdilerden en çok bilinenlerden biri de Meryem oğlu İsa’’ olduğunu ileri süren Hasan Mezarcı. Kendisi belgesellere bile konu oldu.

Şimdi de ilk kez bir kadın Hz. Meryem olduğunu iddia etti.

Şimdi de ilk kez bir kadın Hz. Meryem olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada yayınlanan bu video da gündem oldu.

Bu görüntülerle karşılaşan kullanıcılar da güldüren yorumlar yaptı.

Bu görüntülerle karşılaşan kullanıcılar da güldüren yorumlar yaptı.
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Kübra Acar olduğu ortaya çıkan kişi ise videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak üzerindeki yazının başkaları tarafından yazılarak servis edildiğini, hakaret içerikli yorumlar için yasal süreci başlattığını açıkladı.

Kübra Acar olduğu ortaya çıkan kişi ise videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak üzerindeki yazının başkaları tarafından yazılarak servis edildiğini, hakaret içerikli yorumlar için yasal süreci başlattığını açıkladı.

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