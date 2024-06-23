A Milli Futbol Takımının Menajerlerin Oyuncağı Haline Geldiğini İddia Eden Twitter Paylaşımı Gündem Oldu

Sosyal medyada bir kullanıcı, şimdilerde kulüpsüz olan Erol Erdal Alkan ile ilgili paylaşımıyla gündem oldu. Son olarak Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Dordrecht'te forma giyen Alkan'ın o dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılması çok konuşulmuştu. İşte sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan o Alkan hakkındaki o flood.