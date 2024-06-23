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A Milli Futbol Takımının Menajerlerin Oyuncağı Haline Geldiğini İddia Eden Twitter Paylaşımı Gündem Oldu

A Milli Futbol Takımının Menajerlerin Oyuncağı Haline Geldiğini İddia Eden Twitter Paylaşımı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 23:06 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 23:07

Sosyal medyada bir kullanıcı, şimdilerde kulüpsüz olan Erol Erdal Alkan ile ilgili paylaşımıyla gündem oldu. Son olarak Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Dordrecht'te forma giyen Alkan'ın o dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılması çok konuşulmuştu. İşte sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan o Alkan hakkındaki o flood.

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16 Şubat 1994 Amsterdam doğumlu olan Erol Erdal Alkan Hollanda'da yetişti.

16 Şubat 1994 Amsterdam doğumlu olan Erol Erdal Alkan Hollanda'da yetişti.
twitter.com

Hakkında sosyal medyada flood yazılan Alkan uzun zaman sonra tekrar gündeme geldi.

Hakkında sosyal medyada flood yazılan Alkan uzun zaman sonra tekrar gündeme geldi.
twitter.com

Twetter kullanıcısının yaptığı bu paylaşıma gelen yorumlar da oldukça dikkat çekici oldu.

Twetter kullanıcısının yaptığı bu paylaşıma gelen yorumlar da oldukça dikkat çekici oldu.
twitter.com

Alkan'ın Dordrecht’te ayda 5 bin liraya oynadığını yazan kullanıcı, yazısında Habertürk yazarı Atilla Türker'in sözlerine de yer verdi:

Alkan'ın Dordrecht’te ayda 5 bin liraya oynadığını yazan kullanıcı, yazısında Habertürk yazarı Atilla Türker'in sözlerine de yer verdi:
twitter.com

" Şimdi A Milli Takım yüzü gördüğü için piyasa değeri feci şekilde artacak. Halen ayda 5 bin TL’ye top koşturuyor. Önümüzdeki sezon belki de 500 bin Euro’dan kapı açacak. Ülkemizdeki kulüpler peşinde koşacak. Menajeri de müthiş kazanacak.”

" Şimdi A Milli Takım yüzü gördüğü için piyasa değeri feci şekilde artacak. Halen ayda 5 bin TL’ye top koşturuyor. Önümüzdeki sezon belki de 500 bin Euro’dan kapı açacak. Ülkemizdeki kulüpler peşinde koşacak. Menajeri de müthiş kazanacak.”
twitter.com
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İddialar bunlarla da sınırlı değil. Menajerler ile ilgili de konuşan sosyal medya kullanıcısı bakın neler yazdı👇🏻

İddialar bunlarla da sınırlı değil. Menajerler ile ilgili de konuşan sosyal medya kullanıcısı bakın neler yazdı👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Sosyal medyada tartışma başlatan flood sonrası tepkiler de peş peşe geldi:

Sosyal medyada tartışma başlatan flood sonrası tepkiler de peş peşe geldi:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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