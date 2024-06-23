A Haber, Takvim, Sabah: Turkuvaz Medya Grubunun YouTube Kanalları Çalındı
A Haber, Takvim, Sabah: Turkuvaz Medya Grubunun YouTube Kanalları Çalındı
Bünyesinde Sabah Gazetesi, Takvim, ATV ve A Haber gibi kanalları bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nun YouTube hesapları çalındı. Takvim, Sabah ve A Haber'e ait YouTube kanallarında bulunan videolar kaldırıldı, kanalların kullanıcı adları değiştirildi.
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Turkuvaz Medya grubunun Youtube hesapları çalındı.
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Başta yaklaşık 815 bin abonesi bulunan A Haber'in YouTube hesabı hackerler tarafından ele geçirildi.
Takvim ve Sabah'a ait YouTube kanallarının ana sayfalarında da SpaceX ve Tesla'ya aitmiş gibi görünen videolar yer aldı.
Ancak kanalların daha önce yüklemiş olduğu videolar silinmedi.
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