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A Haber, Takvim, Sabah: Turkuvaz Medya Grubunun YouTube Kanalları Çalındı

A Haber, Takvim, Sabah: Turkuvaz Medya Grubunun YouTube Kanalları Çalındı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 09:28

Bünyesinde Sabah Gazetesi, Takvim, ATV ve A Haber gibi kanalları bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nun YouTube hesapları çalındı. Takvim, Sabah ve A Haber'e ait YouTube kanallarında bulunan videolar kaldırıldı, kanalların kullanıcı adları değiştirildi.

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Turkuvaz Medya grubunun Youtube hesapları çalındı.

Turkuvaz Medya grubunun Youtube hesapları çalındı.

Bünyesinde Sabah, A Haber, Takvim, ATV gibi kanalları ve gazeteleri bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nun YouTube hesapları hacklendi.

Başta yaklaşık 815 bin abonesi bulunan A Haber'in YouTube hesabı hackerler tarafından ele geçirildi.

Başta yaklaşık 815 bin abonesi bulunan A Haber'in YouTube hesabı hackerler tarafından ele geçirildi.

Kanallara ait fotoğraflar ve kanalların kullanıcı adları 'Tesla' olarak değiştirildi. Ana sayfada yer alan videolar kaldırıldı.

Takvim ve Sabah'a ait YouTube kanallarının ana sayfalarında da SpaceX ve Tesla'ya aitmiş gibi görünen videolar yer aldı.

Takvim ve Sabah'a ait YouTube kanallarının ana sayfalarında da SpaceX ve Tesla'ya aitmiş gibi görünen videolar yer aldı.

Sabah'ın YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak kanalların daha önce yüklemiş olduğu videolar silinmedi.

Ancak kanalların daha önce yüklemiş olduğu videolar silinmedi.

Turkuvaz Medya Grubu'ndan konuya dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

A Haber'in YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

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