A Haber, Takvim, Sabah: Turkuvaz Medya Grubunun YouTube Kanalları Çalındı

Bünyesinde Sabah Gazetesi, Takvim, ATV ve A Haber gibi kanalları bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nun YouTube hesapları çalındı. Takvim, Sabah ve A Haber'e ait YouTube kanallarında bulunan videolar kaldırıldı, kanalların kullanıcı adları değiştirildi.